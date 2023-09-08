Критична інфраструктура і виробництва Росії будуть знищені: інтерв'ю з Михайлом Подоляком

Війна поступово переходить на територію країни-агресорки, як це і має бути. Дрони дедалі частіше влаштовують росіянам гарячі ночі. Це може призвести до обвалення критичної інфраструктури та виробництв ворога.

А зроблять це самі росіяни. Про це та багато цікавого в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, що в першій частині інтерв'ю ми розповідали, на якому етапі війни перебуваємо, про дефіцит зброї в Росії, а також чи зможе вона отримати її від Північної Кореї. Більше про це – читайте за посиланням.

Як мають відповісти партнери на дрон в Румунії

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не має інформації про те, що інцидент зі знайденими уламками безпілотника в Румунії був навмисною атакою Росії. Ми бачимо чергову ескалацію зі сторони Росії та слабку реакцію світу на ракети та безпілотники, які потрапляють на їхні території.

Спокійно ставимося до цього. Нічого це не змінить. Навіть те, що вони вже визнали, що фрагменти російських безпілотників були на території Румунії чи на території будь-якої іншої країни, яка має відношення до НАТО. Це не призведе до більш дієвої, агресивної реакції колективного Альянсу.

Тому давайте спокійно ставитися. Зробили вони заяви, вони будуть ці заяви робити, вони будуть казати, що це "неприпустимо" тощо. Для нас важливо, щоб вони зрозуміли іншу складову: "Передайте більше систем ППО Україні".

Тоді небо буде більше закрите, зокрема, і на південному напрямку. І тоді ви не будете мати оцієї дихотомії, коли треба ухвалити відповідні рішення. У вас не буде потреби ухвалювати їх.

Україна ухвалюватиме усі рішення. Тобто, мені здається, партнерам було б важливо зрозуміти, що передача додаткових систем Patriot чи SAMP/T, максимально масштабних, які вміють працювати по балістиці та надзвукових ракетах, по тих же "Оніксах", якщо ми говоримо про південний напрямок – є важливою.

Було б бажано в кількості від 10 систем додатково. І тоді вони б себе убезпечили від потреби якось дієво реагувати на те, що відбувається. У цьому випадку ви говорите про румунську територію.

Тому зафіксуємо – крім заяв достатньо нейтральних, нічого більш дієвого не буде. Крім того, НАТО не реагуватиме як колективний орган на те, що Росія порушує ті чи інші кордони, зокрема, членів Альянсу.

Єдина країна, яка цю війну має довести до кінця – це Україна. І вона її доведе. І було б бажано, і ми це пояснюємо нашим партнерам, зокрема, країнам НАТО, зрозуміти, що треба пришвидшити постачання, зокрема, систем ППО в Україну, які закриють небо над нашою державою більш щільно.

Тоді у НАТО не буде потреби коментувати ті чи інші проблеми, які ми бачимо сьогодні у Румунії. От все, що стосується цього інциденту. Тому не очікуймо від світу більш дієвої реакції. Очікуймо все ж таки більш пришвидшеної реакції на потребу передавати Україні зброю.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Заяви Папи Римського нашкодять Ватикану

Про висловлювання Папи Римського Франциска стосовно спадкоємців "великої Росії". Він продовжує пояснювати, що мав на думці. Папа Римський Франциск є лідером і до нього дослухаються. Наскільки ці заяви у світі були почуті, не почуті?

Мені сподобалась реакція наших польських друзів – журналу "Wprost". Вони розмістили конкретну карикатуру. Зауважу, Польща – це найкатоличніша держава світу практично, крім Ватикану. Вона чітко показує ставлення католицького світу до цих заяв Папи Римського.

Перше – це абсолютно несвідоме, безумовно, але обнулення репутації Святого Престолу. Друге – це абсолютне обнулення будь-якої посередницької місії, яку міг би Ватикан виконувати.

Немає сенсу говорити про посередника під назвою Папа Римський, якщо він займає абсолютно очевидну вже для всіх проросійську позицію.

Це було не вперше, але перші рази там якось усе це міксувалося. Тобто, вдавали, що ми цього не бачимо, але сьогодні зрозуміло, що людина займає проросійську позицію. І, відповідно, це вкрай негативно відображається на війні.

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Адже, якщо людина чітко промотує право Росії вбивати на іншій суверенній території громадян іншої країни – це є промоція війни. Просто треба речі прямо називати своїми іменами. Тому ніякої посередницької функції у Ватикану бути не може, тому що це буде функція, яка введе в оману Україну чи справедливість.

Ми не отримаємо від Ватикану справедливих оцінок цієї війни і моделі поведінки. Третє – треба подивитись на ті інвестиції, які робить Росія в банк Ватикану. І чому така дивна позиція країни під назвою Ватикан. Треба трохи детальніше це проаналізувати.



Папа Римський Франциск / Getty Images

І четверте – немає різниці, всі ці заяви вже не впливають на оцінку війни. Ця війна виглядає достатньо просто для всіх. Так, це питання рішучості – чи готові ви про це публічно говорити, але ця війна виглядає так.

Є країна-агресорка, яка зайшла на територію іншої держави вбивати цивільне населення. Максимально жорстоко вбивати, руйнувати цивільну інфраструктуру, знищувати "під нуль" усе, що вони там "захопили". Ви бачите, що вони роблять на окупованих територіях.

Немає ніяких інших оцінок цієї війни, крім однієї – Росія є країною-агресоркою з планом знищення, геноциду населення іншої країни. Все. І всі це розуміють.

Питання – у силі волі: чи готові ви це публічно визнати і надати допомогу Україні, чи будете маскувати це тими або іншими відмазками. У цьому випадку, якщо ми говоримо про Святий Престол Ватиканський, ми бачимо абсолютно проросійську позицію. Яка тільки суттєво нашкодить самому Ватикану.

Тобто репутація буде вкрай негативна. Вони мають аплодувати своєму Папі Римському за те, що і так у католиків були проблеми щодо просування своїх концепцій тощо. Зараз людина показала, що на політиці вона не розуміється, і тому продовжує обнуляти вплив католицизму на світ узагалі.

Чи можна змінити позицію ООН

ООН шукає й не знаходить доказів геноциду в Україні. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка для участі у 86-й сесії Генасамблеї ООН візьме участь у засіданні Радбезу щодо України. Чи порушуватиметься тема геноциду? Чи з якимись іншими питаннями президент поїде до ООН?

Почнемо з того, що ви не допоможете ООН ні в чому. Вона нічого не знайде і до кінця війни продовжуватиме займати дивну позицію. Давайте тут на дві складові, вони абсолютно різні.

Виключно до кінця війни?

Виключно до кінця війни.

Президент поїде, безумовно виступати, і на Генасамблеї, і на Радбезі ООН, тому що це великий інформаційний майданчик. Там буде сконцентрована увага багатьох медіа світових. І він говоритиме про війну зі всіма її аспектами, включно з геноцидним.

Це не призведе до того, що там буде щось суттєво змінене в позиції самої ООН. Як інституції, яка на щось впливає, ООН не існує взагалі. Це – фікція, ілюзія. На жаль, ця ілюзія достатньо негативно впливає на сучасний світ.

Адже у світі розуміють, що начебто є певна організація, яка може втручатись, коли якісь міжнародні правила порушуються, і вона відповідно на це реагуватиме дієво.

Але з'ясувалося, що ООН не існує. Це – абсолютно фіктивна організація, яка продовжуватиме збирати відповідні внески, фінансувати безсенсовну роботу такої комісії, яку очолює, наприклад, суб'єкт Ерік Мьосе. Він не бачить проявів геноциду в цій війні з боку Росії. Тому очікувати від ООН чогось дієвого – не треба. Ця війна не про ООН.

Чи буде змінена ООН після війни – ні, не буде змінена. Все так і залишиться. Чому у світі завжди вирішуватимуть окремі країни, які матимуть волю? Тобто, ви зможете існувати в цьому конкурентному світі, якщо зможете захищати свою суб'єктність.

ООН потрібна для того, щоби туди давати гроші, переводити низку людей, які на пенсії отримуватимуть додатковий дохід білого чи сірого кольору. Тому очікувати від ООН, щоб вона була "зрячою організацією" – не потрібно.

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І взагалі – усі заяви ООН дивні. "Це дуже небезпечно, що дрони літають над Москвою". Ви вчора почули достатньо жорстку реакцію на абсолютно конкретне вбивство 16 людей у Костянтинівці серед білого дня? Ні, не почули.

Сьогодні ви чуєте: "Там снаряди зі збідненим ураном передадуть Україні. Це так небезпечно". Ці люди мало того, що інфантильні, малоосвічені, ще й не розуміють, що до забруднення радіоактивного збіднений уран немає жодного відношення. Але вони знову ж таки: "Це дуже негативно та небезпечно. Треба це якось зупинити і не передавати Україні".



Володимир Зеленський виступає на Радбезі ООН / Getty Images

А ви чули про Росію, яка використовує ці снаряди з початку війни чи через місяць – півтора після початку війни? Ви чули відповідні заяви: "Москва, зупинись у використанні тієї чи іншої зброї. Зупинись у використанні збідненого урану. Зупинись у використанні фосфорних бомб чи КАБів тощо"?

Ні, не чули. Тому очікувати від ООН об'єктивної оцінки, ефективної протидії російській експансії… вона навіть не може позбавити чи тимчасово призупинити членство Росії у Радбезі своєму.

Адже Росія продає право вето. ООН розуміє, що вона продає право вето для того, щоб інші країни більш нейтрально ставилися до війни. Тобто Росія погрожує іншим країнам: "Якщо ви голосуватимете за щось проукраїнське, ми використовуватимемо проти вас право вето, якщо буде якась потреба у вас щось проголосувати в ООН у цілому".

Тому немає сенсу говорити про ООН чи про будь-які інші міжнародні організації. Їх не існує. Просто прийміть це як факт. Президент використовує це як майданчик для ще раз підняття уваги до теми війни.

Він розставить там правильно акценти. Ці акценти будуть 1 – 3 дні домінувати у глобальних медіа. Достатньо жорстко ставитиме акценти. І це єдине, для чого можна використовувати майданчик під назвою ООН.

Наслідки дронів у Росії будуть дуже масштабними

То виходить, що якщо в ООН так сильно занепокоєні безпілотниками на території Росії, їх тепер менше буде там літати?

Їх там буде літати більше, набагато більше. До чого тут ООН? ООН навіть не знає, як пишеться без помилки слово "безпілотник". Ця організація ні про що. Вони можуть говорити будь-що, будь-де, і воно ні на що не впливає. Це виключно такий майданчик поговорити, потеревенити. Не більше, але й не менше.

Хай собі роблять ці заяви. Вони нас не мають обходити. Чому? Тому що ця війна абсолютно конкретна.

До речі, сьогодні день військової контррозвідки, тож привітаймо ГУР, яке ефективною працею, на мою думку, заслужило звання найкращої військової розвідки сучасності. З цієї нагоди я хочу посилатись на слова Кирила Буданова про те, що війна в повному обсязі має перейти на територію Росії. Це є об'єктивним історичним процесом, і тому безпілотників (над Росією – 24 Канал) буде більше і більше.

Природа цих безпілотників не буде встановлена до кінця війни. Вони матимуть різне походження, вони запускатимуться з території Росії її ж громадянами, завдаючи суттєвої шкоди країні-агресорці.

Це приведе до обвалення великих виробництв та критичної інфраструктури в Росії, адже це гра двостороння, правильно? Ми з вами це розуміємо. Це ж не початок війни.

Сьогодні очевидно, що якщо Росія буде завдавати ударів по наших критичних об'єктах, то відповідно критичні об'єкти в Росії також можуть постраждати й вже страждають. Це нормальний процес.

Росія стане "бензоколонкою без бензину"

Їм відповідно теж треба готуватись до зими, я так розумію, так?

Вони (росіяни – 24 Канал) не вміють готуватись ні до чого. Вони вміють тільки активно виділяти кошти. У мене є одна історія про те, вміє чи не вміє Росія готуватись.

Є така особина Дмитро Патрушев. Минулого року вона, якщо пам'ятаєте, лякала Європу тим, що країни ЄС замерзнуть зимою, якщо не перестануть підтримувати Україну. Мовляв, у них не буде газу, нафти, бензину та дизелю, й вже незабаром розпочнеться кінець світу. А що сьогодні Патрушев говорить? У Росії не вистачає дизелю й вони не можуть закінчити посівну.

Це говорить про те, що Росія – це країна, яка отримає те, на що заслуговує в повному обсязі. Вона перетворюється на бензоколонку без бензину, на відсталу країну XVII сторіччя, де усі їздять на возах. Саме це очікує Росію.

Дивіться, якщо серйозно казати, що ми сьогодні бачимо? Санкції почали працювати, й ми вже зараз бачимо, що Росії не вистачає сучасних технологій для того, щоб модернізувати те чи інше виробництво. У них не вистачає запчастин для критичних підприємств, для тих же авіаційної чи сільськогосподарської галузей.

Чому вони так кричать про зернові коридори? Мовляв, Захід має надати можливість агресору імпортувати сільгосптехніку. Тому що в Росії нічого подібного не вміють робити.

Вони можуть щось "вкрасти", а після цього називати це "Ніва". Вони у китайців беруть вже готове авто, переклеюють лейбли й пишуть, що це "Ніва" або "Лада". Все, що стосується Росії, зазвичай є краденим. Крадена держава, крадені технології, чи навіть просто крадіжки майна цивільних, які в цій війні українці побачили на прикладі своїх квартир.

Росія занепадатиме. Коли ми говоримо про те, як пришвидшити фінал цієї війни, (відповідь проста – 24 Канал): дієві санкції. Якби у Росії був статус країни-терористки й вона не могла паралельним імпортом щось собі завозити, то вона б достатньо швидко стала абсолютно раритетною державою з відсутньою в повному сенсі сучасною економікою.

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Росія взагалі б нічого не виробляла. І через пів року їм би довелось на конях Пржевальського завозити хліб у свої "Вкусвіли" (російська мережа супермаркетів – 24 Канал).

Як Україні зменшити потребу в мобілізації

Ми завжди потребуємо більше зброї, ніж маємо. Однак виникає питання, чи є кому нею воювати? Федір Веніславський зробив заяву про те, що обмежать виїзд з України для жінок, які перебуватимуть на військовому обліку. Можете прокоментувати цю заяву?

По-перше, багатьом українським політикам треба більш обережно робити заяви. Це стосується не тільки Веніславського, а й багатьох інших.

Наприклад, лунали заяви щодо принципів мобілізації, повернення чи екстрадиції до України людей, які туди виїхали на початку війни тощо. Такі теми треба обережно коментувати, чітко розуміючи, що ти говориш.

Але є друга складова. Безумовно, в Україні триває війна, і певні обмеження для певних професій будуть. Зокрема, це стосуватиметься і тих жінок, які мають бути на обліку. Утім, ви правильно почали це питання з теми постачання зброї.



Українські жінки у лавах ЗСУ / Getty Images

Якщо ми хочемо суттєво зменшити мобілізаційні потреби в країні й мінімізувати втрати, нам потрібна далекобійна зброя. Вона високоточна й, на відміну від російської, дозволяє знищувати далеко від переднього краю величезні обсяги російських ресурсів і резервів.

І тому ми пояснюємо нашим партнерам, що нам протистоїть велика країна зі 140-мільйонним населенням. Тож ми маємо знищити величезну кількість російських військових. Дайте просто для цього високоточну зброю. Ті ж TAURUS, ATACMS, додаткові снаряди до HIMARS тощо.

У такий спосіб ми могли б зменшити потребу в живій силі та новій мобілізації, а також суттєво мінімізувати наші втрати.

Ми намагаємось доносити нашим партнерам, що ця війна може бути виграна шляхом креативу. Ви ж бачите, наші хлопці набагато креативніше підходять до того, як вести наступальні операції. Генеральний штаб це демонструє щодня. Попри дефіцит певних ресурсів, ми все ж таки ефективно наступаємо на кількох напрямках.

Але все ж, ми говоримо партнерам, щоб дали нам можливість паритетно врівноважити цей обсяг мобілізованих з російського боку й з нашого. Ми хочемо берегти своїх людей, а для цього потрібна відповідна зброя.

До речі, мобілізаційні процеси сьогодні такі ж, які були вчора та позавчора. Вони суттєво не змінюються. Так, періодично вносяться ті чи інші зміни в законодавчі акти, які потрібні військовим. Але суттєвих змін щодо того, як відбувається мобілізація, ми не бачимо.

Ротації, мобілізаційні процеси та навчання людей через систему ТрО потрібні, зокрема і жінок, які можуть займати відповідні позиції в армії, виходячи зі своєї кваліфікації. І тому я б тут зробив три висновки: