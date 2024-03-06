Атака хуситів на корабель вперше призвела до загибелі людей: як відреагували в США

Атака хуситів на комерційне судно в Аденській затоці призвело до загибелі двох членів екіпажу. Це перший випадок, коли внаслідок дій бойовиків у Червоному морі померли люди.

За повідомленнями американських і західних офіційних осіб, хусити загалом здійснили понад 45 ракетних і безпілотних атак на комерційні кораблі США та союзників у Червоному морі. Більшість з них вдавалося перехопити.

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Загибель моряків

За словами американських посадовців, 6 березні хусити вдарили балістичною ракетою по балкеру True Confidence під прапором Барбадосу, що належить Ліберії. Внаслідок цього щонайменш двоє людей загинули і ще шестеро зазнали поранень, екіпаж судна евакуювали.

Атака відбувалася близько 11:30 за єменським часом, або ж 10:30 за київським часом. Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що ці смерті були "на жаль, неминучі".

Хусити продовжували здійснювати ці безрозсудні атаки, не звертаючи уваги на благополуччя невинних цивільних осіб, які проходять транзитом через Червоне море, і тепер вони, на жаль, трагічно вбили невинних цивільних,

– сказав Міллер на брифінгу в департаменті.

Він додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть притягувати хуситів до відповідальності за їхні атаки. Речник наголосив, що бойовики не просто порушили міжнародну торгівлю, свободу судноплавства та міжнародні води, зазіхнувши на безпеку, але тепер ще й вбили моряків.

Атаки хуситів у Червоному морі: що відомо