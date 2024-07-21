Зеленський відреагував на нову атаку Росії на Україну та пояснив, що треба для захисту

Володимир Зеленський після атаки росіян вночі проти 21 липня заявив, що Україні потрібен захист від російських бомб.

Президент зауважив, що Росія цілодобово зі своєї авіації запускає понад 100 керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій. Саме тому нам потрібен надійний захист і від них.

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Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору,

– заявив Зеленський.

Президент України говорив, як можна пришвидшити закінчення війни в Україні. За словами президента, треба дозволити ЗСУ бити вглиб території Росії. Для цього західні союзники мають зняти обмеження на удари далекобійною зброєю.

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"З російських аеродромів злітають літаки, які бомблять наших дітей, наших громадян. Усі ці аеродроми потрібно знищити", – сказав президент.

До речі, вночі проти 21 липня Росія запустила по Україні 39 "Шахедів", три балістичні ракети "Іскандер-М", дві авіаційні ракети Х-59/69. Повітряні сили ЗСУ збили 35 дронів-камікадзе, Х-59/69 – не досягли своїх цілей.