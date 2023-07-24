Що б там не відбувалося, але цього буде більше, – Федоров про атаки по Криму та Москві

Російська протиповітряна оборона все менш здатна захищати небо окупантів. "Надзвичайних подій" на території країни-агресора та на захоплених окупантами містах – ставатиме лише більше.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на новини про дрони у Москві та в тимчасово окупованого Криму.

Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів

Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю росіян та Крим. РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Що б там не відбувалося, але цього буде більше,

– зазначив Федоров.

Що цьому передувало