Що б там не відбувалося, але цього буде більше, – Федоров про атаки по Криму та Москві
24 липня 2023, 09:39Читать новость на русском
Джерело:Михайло Федоров
Російська протиповітряна оборона все менш здатна захищати небо окупантів. "Надзвичайних подій" на території країни-агресора та на захоплених окупантами містах – ставатиме лише більше.
Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на новини про дрони у Москві та в тимчасово окупованого Криму.
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Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю росіян та Крим. РЕБ та ППО все менш здатні захищати небо окупантів. Що б там не відбувалося, але цього буде більше,
– зазначив Федоров.
Що цьому передувало
- У Москві вранці повідомляли про падіння дронів: вибухи пролунали біля Міністерства оборони країни-агресора. У російському міноборони заявили про спробу Києва здійснити "терористичну атаку двома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".
- Переконують, що безпілотники були збиті засобами радіоелектронної боротьби. Та навіть, якщо це і так, то уламки дронів пошкодили чимало будівель – переглянути фото наслідків можна тут.
- Водночас в окупованому Криму уже втретє за останні кілька днів повідомили про влучання у російський склад боєприпасів у Джанкойському районі.
- Гауляйтер Аксьонов заявив, що 11 безпілотників буцімто було збито або придушено системами РЕБ.
- Водночас паніки уникнути не вдалось – довелось терміново евакуювати села в радіусі 5 кілометрів від місця прильоту.
- Окрім цього, Аксьонов заявив, що "з метою безпеки" призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та на автомобільній трасі Джанкой – Сімферополь.