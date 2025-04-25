Стала відома підказка: ЗМІ проаналізували, яких дронів боїться техніка ворога у Криму

Останнім часом в анексованому Криму дрони, які не збивають російські "Тори" та "Панцирі", вражають все більше рідкісних РЛС ворога. Тепер же з'явилася підказка, що саме за безпілотники можуть так працювати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Defense Express.

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Які дрони могли атакувати об'єкти ворога в Криму

Журналісти відзначили, що в період з 21 по 23 квітня на території тимчасово окупованого Криму було уражено техніку росіян невідомими дронами-камікадзе. Зокрема, повідомлялося, що за цей час були уражені РЛС СТ-68УМ, РЛС П-18-2 та, ймовірно, ЗРК "Тор".

Окрім того, у мережі публікували фото з наслідками атаки невідомих дронів на РЛС СТ-68УМ. Журналісти наголосили, що, судячи з кадрів, один безпілотник влучив під саму машину, інший втрапив у антену, яка навряд чи підлягає відновленню, а третій, ймовірно, не спрацював і впав поруч.



Невідомі безпілотники атакували військові об'єкти ворога у Криму / Фото Defense Express

З огляду на наявні фотографії уламків дрона, можна зазначити, що він має деякі незвичні конструктивні особливості, зокрема: двигун розташований у передній частині, побудований дрон за схемою "летюче крило" та має незвичну форму корпусу, яка не притаманна більшості наявних БпЛА,

– мовиться у матеріалі.

Водночас видання помітило схожості конструкції цього невідомого дрона з дроном-камікадзе "РУБАКА", про початок виробництва якого оголосили ще у 2023 році.



Невідомий безпілотник має схожість із дроном "РУБАКА" / Фото Defense Express

За даними з відкритих джерел, "РУБАКА" має задекларовану дальність ураження до 500 кілометрів. Масу бойової частини дрона оцінюють від 2 до 15 кілограмів, хоча зі знімків можна побачити, що це приблизно 2 – 5 кілограмів.

Водночас журналісти зазначають, що представлений у 2023 році "РУБАКА" не був обладнаний камерою, а наведення на ціль здійснювалось завдяки завчасно визначеним координатам.

"Тому або разом з "РУБАКОЮ" ціль атакують й інші дрони обладнані оптико-електронною станцією, або у наступних модифікаціях він, все ж таки, отримав її. І якщо так, то вочевидь вона на ньому з'явилась, разом із системою передачі цього зображення на значні відстані", – мовиться у матеріалі.

У 2023 році також казали, що "РУБАКУ" планують використовувати у підрозділах Головного управління розвідки Міноборони України. І тут журналісти пригадали випадок, коли у відео з черговою атакою на ворожу техніку в Криму від ГУР МО потрапив невідомий БпЛА.

У Криму об'єкти могли атакувати дрони "РУБАКА" / Відео ГУР

У виданні зазначили, що спочатку висували припущення, що дрон на відео могла бути українська розвідувальна "Фурія". Проте, ймовірно, це був саме ударний БпЛА "РУБАКА".