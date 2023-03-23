Надводний дрон як феномен війни: Мусієнко назвав його переваги для оборони України

Днями стало відомо про вибухи в тимчасово окупованому Криму, тамтешня влада заявила, що атаки були здійснені за допомогою надводних дронів. Такі безпілотники мають ряд переваг, порівняно з іншою зброєю і є ефективними в обороні українських територій.

Про цей 24 Каналу повідомив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що такі безпілотники мають величезний потенціал для України в цій війні.

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"Я вважаю, що надводний дрон буде одним із феноменів цієї війни, його будуть вивчати", – зауважив Мусієнко.

Переваги надводних дронів

Експерт повідомив, що для України такий вид безпілотників має низку переваг.

По-перше, він дешевший у виробництві, ніж у катер, корвета чи будь-якого іншого типу військовий корабель.

По-друге, на його виготовлення піде менше часу, ніж на виготовлення судна.

По-третє, важливою перевагою надводного трону є швидкість, маневровість і непомітність для ворога. Він малопомітний зважаючи на його розміри.

По-четверте, це психологічний фактор, який досягається завдяки такій ефективності та результативності дрона.

Надводні дрони можуть бути нашою досить ефективною зброєю на морі. Цей компонент однозначно потрібно розвивати чи самостійно нам, чи з нашими партнерами,

– підкреслив військовий експерт.

Перспективи такого БпЛА

За словами Мусієнка, розробка таких дронів має і важливий економічний ефект. Ринок надводних дронів має набагато більший потенціал, ніж ринок повітряних БпЛА.

Уявіть собі, коли будуть запропоновані технологічні рішення, коли навіть іноді не треба буде будувати підводний човен чи дорогий корабель за кілька десятків мільйонів доларів, а можна буде використовувати такий безпілотник,

– додав мовець.

Він зауважив, що надводний дрон не виграє проти будь-якого типу судна, але для оборони узбережжя деяких держав проти загроз, які є від Чорноморського флоту Росії – це доволі серйозний елемент.

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