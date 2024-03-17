Потужні атаки дронами по Росії: авіаексперт пояснив, як БпЛА вражають цілі

У Росії тепер рідко який день видається спокійним. Українські безпілотники завдають точних та ефективних ударів по нафтопереробних заводах росіян, знищуючи їхні потужності.

Зазвичай на ворожу територію летять групи дронів, кілька з яких безпосередньо влучають у ціль. Детальніше про результати дронових атак 24 Каналу розповів авіаційний експерт Констянтин Криволап.

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Чому росіяни не збивають дрони

Чи не щоночі українські безпілотники атакують російські військові об'єкти. Останнім часом під прицілом дронів – нафтопереробні заводи росіян. Не винятком стала й ніч 17 березня. Російська влада повідомляла про запуск більш як 30 безпілотників. Однією з "жертв" БпЛА стало НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, Краснодарський край.

Безпілотники подекуди долають величезні відстані, проте славетна російська "пе-ве-о" все одно не здатна перехоплювати їх.

Є технологія рою: коли летять безпілотники, які між собою спілкуються та надають одне одному координати. До того ж Росії дуже велика територія, її всю не можна прикрити системами, які здатні виявляти дрони, та які здатні їх збивати. Для цього у них підходить лише "Панцир", а все інше не дуже працює,

– наголосив Констянтин Криволап.

Загалом ураження по нафтопереробній галузі у Росії є вже надзвичайно потужним. 40% потужностей російських НПЗ, які переробляють бензин та дизель, є зруйнованими або виведеними з ладу на різні проміжки часу.

"Це все збиває рейтинг логістичних поставок. Експорт нафтопродуктів й узагалі там заборонений. Для внутрішнього ринку ціни ростуть. Це працює дуже ефективно. "Санкції" від Малюка та Буданова – ефективніші, ніж європейські", – підкреслив авіаексперт.

Удари по російських НПЗ: останні новини

Вночі 17 лютого повідомили про атаку безпілотників на Краснодарський край. Вибухи чули в районі нафтопереробного заводу, що розташований у Слов'янську-на-Кубані. Російська влада повідомила про атаку з не менш ніж 5 безпілотників. На ранок джерела 24 Каналу в СБУ підтвердили, що це їхня спільна атака з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ.

в СБУ підтвердили, що це їхня спільна атака з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ. Ранок 16 березня також був дуже неспокійним для росіян. Вибухи лунали у кількох областях. Згодом стало відомо, що дрони атакували одразу два НПЗ у Самарській області. Мовиться про завод у Сизрані та Новокуйбишевську, там здійнялися потужні пожежі. Цікаво, що аби уразити НПЗ у Сирзані – дронам довелося пролетіти близько 1000 кілометрів.

Напередодні 15 березня безпілотники Головного управління розвідки атакували нафтопереробний завод у Калузькій області. У завод влучило три БпЛА, там спалахнула пожежа.

З 1 березня уряд Росії запровадив піврічну заборону на експорт бензину до інших країн. Обмеження ввели після серії атак дронів на нафтопереробні заводи у Росії.