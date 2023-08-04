Росіяни можуть збільшити удари "Шахедами" восени: наскільки це небезпечно для енергосистеми
На осінь Росія має плани обстрілювати енергетичні об'єкти України. Разом із ракетами окупанти можуть застосовувати "Шахеди". Однак ворог не зможе досягнути такого ж результату, як минулого року.
Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни не змінюють тактику у виборі об'єктів для обстрілів.
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Росіяни не досягнуть результатів минулого року
Олександр Мусієнко пригадав, що у 2022 році влітку удари були по нафтопереробних заводах, сільськогосподарській інфраструктурі України. Тоді окупанти намагалися знищувати наші елеватори не лише у портах, а у тиловій частині. Восени вони активізували удари по об'єктах енергетики.
У виборі об’єктів вони не змінюють своєї тактики. Можна очікувати того ж самого. Не думаю, що вони досягнуть того ж результату, який був минулого року. Не зможуть. Але те, що разом з ракетами можливе застосування "Шахедів" – це дійсно так,
– зазначив він.
Мусієнко про небезпеку для енергосистеми: дивіться відео
Атаки Росії на енергетичні об'єкти: останні новини
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що не виключено, що російські окупанти можуть знову почати інтенсивно обстрілювати енергетичні об'єкти України з вересня 2023 року. Минулого року загарбникам не вдалось занурити Україну в тотальну темряву – зробити блекаут. Цьогоріч вони можуть ще раз спробувати це зробити як і за допомогою ракет, так і "Шахедів".
- Ігнат зазначив, що цьогорічні осінні та зимові атаки по Україні матимуть дещо інший сценарій. Окупанти передусім зроблять акцент на ударах дронами-камікадзе, а ось бити по Україні ракетами так само потужно, як минулого року вони вже не зможуть.
- Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що російська розвідка вже зараз підшукує енергетичні об’єкти, які вона планує атакувати восени та взимку. Водночас українська розвідка готується запобігти спробам ворога атакувати українську енергетичну мережу.
- Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Україна під час опалювального сезону 2023 – 2024 зможе задовольнити свої потреби у виробленні електроенергії, навіть якщо будуть російські атаки, як у 2022 році.