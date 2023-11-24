Поки таких масованих атак, як минулого року, нема, – Галущенко про удари по енергоінфраструктурі

Росіяни продовжують атакувати енергетичну систему України. І робить це вона щоденно, констатував Герман Галущенко. Але поки рано говорити про масовані атаки.

В ефірі телемарафону журналістка спитала міністра енергетики про те, чи здійснює ворог масовані атаки по енергетичній системі. Герман Галущенко зазначив, що наразі говорити про масовані атаки рано, але до них ворог готується.

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Ворог щодня атакує енергосистему

Можемо сказати, що наразі таких масованих атак, які були минулого року, поки не було. Тобто вони щоденно атакують енергосистему, це правда. І намагаються знищити максимальну кількість об'єктів,

– констатував він.

За словами Галущенка, наразі не було масованих атак. Для прикладу він навів перший масований удар по енергетичній інфраструктурі, якого ворог завдав 10 жовтня 2022 року. Тоді близько 100 ракет запустили, щоб ударити по об'єктах генерації та передачі електроенергії. Водночас міністр думає, що окупанти готуються до подібного роду атак.

Журналістка спитала його про захист наших об'єктів енергетики. За словами міністра, у нас дійсно сильніша ППО, якщо порівнювати з минулим роком.

І ми отримали впродовж цього року, завдяки, перш за все зусиллям президента, велику кількість систем, яких у нас взагалі не було. Зокрема, Patriot, нові системи, яких у нас не було,

– додав Галущенко.

Він зазначив, що Patriot дозволяють збивати аеробалістичні ракети "Кинджал", які до того Україна збивати не могла. Власне, 9 березня 2023 року, коли була фінальна масована атака по енергосистемі, ворог бив цими ракетами.

Усе, що можна було зробити максимально, нами зроблено,

– Галущенко про відновлення енергосистеми.

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