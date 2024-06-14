Буде важливим кроком, щоб Крим повернувся до України, – Барієв сказав, що для цього необхідно

Системні атаки Сил оборони по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму наближають звільнення півострова від окупантів. Обстріли Керченського мосту, залізниці та поромних переправ вказують противнику на неминучість цього.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що за допомогою поромів та Кримського мосту ворог перевозить основну військову техніку. Він додав, що російська пропаганда на міжнародному рівні завжди заявляла, що Керченський міст начебто тільки цивільний об'єкт.

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Росії потрібен Кримський міст

Росіянам дуже важливо постійно перевозити на територію Криму військову техніку та особовий склад. Ескендер Барієв зазначив, що Керченський міст це прямий зв'язок із Південним військовим округом Росії, який забезпечує всім необхідним озброєнням Крим.

З півострова росіяни на південь України перекидають свою військову техніку для ведення бойових дій на фронті.

Коли Україна знищить ці логістичні об'єкти, які росіяни будували протягом 10 років, то це буде дуже важливим кроком, щоб Крим повернувся до України,

– зауважив член Меджлісу.

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