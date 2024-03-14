Ні з ким не будемо узгоджувати, – Данілов про рішення Києва щодо уражень цілей у Росії

Протягом останнього часу у Росії фіксується різке збільшення "ушкоджень" важливих об'єктів. Секретар Ради національної безпеки і оборони відреагував на це.

Останнім часом Україна посилює атаки безпілотників по НПЗ країни-агресорки. Олексій Данілов наголосив, що Київ ні в кого не питатиме дозволу про те, які цілі уражати на території Росії.

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Не питатимуть дозволу

Секретар РНБО заявив, що Україна не радитиметься щодо ударів по території Росії, які стосуються військово-промислового комплексу.

Якщо ми добралися вже до Рязані сьогодні, то це ще далеко не наш рекорд. Повірте, далі буде і ми не будемо зупинятися. Щобільше, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати у Росії, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію – воно все буде знищуватися,

– заявив Данілов.

Водночас він відреагував на повідомлення формувань легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону про нові бої в Курській і Бєлгородській областях Росії, що межують з Україною.

"У Росії якесь там волевиявлення і поїхали ці люди проголосувати. Звичайна практика. Це ж громадяни Росії, з паспортами Росії й мають право", – стверджує секретар РНБО.

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