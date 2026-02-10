По елітному "Рубікону", виробництву FPV-дронів і не тільки: ЗСУ знову вгатили по окупантах

Під прицілом української армії знову опинилася низка важливих об'єктів ворога. Зокрема, було атаковано центр підготовки пілотів БпЛА, виробництва FPV-дронів і не тільки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Куди влучили ЗСУ?

️️Атаки були здійснені по об'єктах як на окупованих територіях України, так і у Росії у ніч на 10 лютого

Так, у районі населеного пункту Ялта, що на ТОТ Донеччини, було уражено ремонтний підрозділ окупантів. ️

Влучання було й на окупованій частині Запорізької області. Зокрема, поблизу населеного пункту Комиш-Зоря удар прийшовся по навчальному центру підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.

У районі Хліборобного українські військові вдарили по зосередженню живої сили російської армії. ️

А поблизу Високого було уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон". ️

Довідково. "Рубікон" – це елітний російський підрозділ дронарів. Він вважається одним з найпідготовленіших, а ще отримує значну фінансову підтримку для оснащення. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зазначав, що там, де з'являється "Рубікон" – одразу виникають проблеми для ЗСУ, зокрема у питаннях логістики.

Окрім того, 9 лютого успіхи Україна мала й на території Росії. Зокрема, біля Тьоткіного Курської області непереливки було пункту управління БпЛА. ️

Того ж дня в районі Федорівки на Донеччині було уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде,

– анонсують у Генштабі.

