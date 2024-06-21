Пентагон заперечує: CNN каже, що США розширили угоду з Україною стосовно атак по Росії

ЗМІ припустили, що Вашингтон розширив угоду з Києвом щодо ударів по Росії. Пентагон поспішив це заперечити.

Домовленість між США та Україною щодо атак по Росії стосувалась винятково регіонів, звідки вороги атакують нашу державу. Американці наголошують, що нічого не змінилося.

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Українські атаки по Росії: яка риторика США

За словами радника з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, угода українсько-американська поширюється "всюди, де російські війська намагаються атакувати".

Йдеться не про географію. Справа в здоровому глузді,

– констатував посадовець.

Речник Пентагону майор Чарлі Дітц заявив, що США погодилися дозволити Києві стріляти з наданої зброї по території Росії через кордон, де російські війська намагатимуться захопити територію України.

Водночас речник міноборони США Патрік Райдер констатував, що жодних змін у політиці США щодо ударів України по території Росії не відбулося.

Райдер також ствердно відповів на запитання представниці медіа, чи йдеться тільки про українські атаки по Росії вздовж кордону з Харківщиною.

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Раніше США дозволили Україні використовувати американську ППО для збиття російських літаків в небі Росії. Салліван констатував, що Україна зможе використовувати американську протиповітряну оборону для відповідних атак.