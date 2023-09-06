Знекровлення ППО: військовий аналітик пояснив ефект від постійних повітряних ударів по Росії

Повітряні атаки, які дедалі частіше відбуваються по території Росії, починають виснажувати російську ППО. Ворог щодня застосовує десятки ракет протиповітряної оборони. А зенітні ракети – це не той товар, який на складах лежить мільйонами.

Про це 24 Каналу сказав провідний азербайджанський військовий аналітик, аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде, зауваживши, що окупанти перекидають зенітно-ракетні комплекси з інших напрямків.

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"Вони перекидають зенітно-ракетні комплекси з Півночі, зі Сходу", – сказав аналітик.

Окрім того, росіяни перевели завод, який виготовляє ЗРК, на роботу у цілодобовому режимі.

Як виснажується російська ППО: дивіться відео

Що ще допомогло б знекровити російську ППО

Агіль Рустамзаде переконаний, що виснажити російську ППО могла б допомогти й українська ракета "Нептун" будь-якої модифікації.

Утім, швидкість цієї ракети – приблизно до 800 кілометрів за годину. Аналітик вважає, щоби була вірогідність, що "Нептун" кудись долетить і щось уразить, треба швидкість у тисячі кілометрів за годину. До того ж ця зброя має летіти дуже низько.

Ракета "Нептун" побудована на базі ракети Х-35. Для свого часу була хороша ракета. А для сучасних реалій ракета Х-35 навряд чи зможе подолати ешелоновану систему ППО,

– переконаний аналітик центру STEM.

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