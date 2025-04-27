На тлі розмов про перемир’я: скільки російських ракет та дронів збили за тиждень
- Українська ППО за тиждень знищила 841 російську ціль, зокрема крилаті та балістичні ракети й безпілотники.
- Здійснено 160 літаковильотів, з них понад 90 на винищувальне прикриття та близько 50 на вогневе ураження і підтримку військ.
- Пілоти завдали авіаударів з використанням бомб та ракет по командних пунктах і логістичних об'єктах ворога.
Протягом останнього тижня сили протиповітряної оборони знищили 841 російську ціль. Серед них опинилися крилаті, балістичні та авіаційні ракети, безпілотники різних типів.
Відповідні дані оприлюднили у неділю, 27 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Там також вказали кількість вильотів авіації.
Дивіться також Україну атакували ворожі "Шахеди": в яких регіонах лунала тривога
Скільки цілей збили
В період з 21 квітня по 27 квітня українська ППО збила:
- 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 442 ударних БпЛА типу Shahed;
- 114 розвідувальних БпЛА;
- 237 БпЛА інших типів.
Крім того, здійснили 160 літаковильотів, зокрема: понад 90 – на винищувальне авіаційне прикриття; близько 50 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника,
– ідеться у повідомленні.
До слова, цієї ночі росіяни запустили 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів. За даними Повітряних сил, вдалося збити 57 ударних БпЛА. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені. Повідомлень про негативні наслідки через них не було.