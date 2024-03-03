Готові знищувати задля своєї мети, – Тимочко про російські атаки дронами по Україні

Росіяни практично щодня запускають дрони-камікадзе "Шахед". Одна з їхніх цілей – тероризувати цивільне населення України.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що Росія досі має стратегічний задум, щоб захопити принаймні лівобережжя України. Для цього вони регулярно намагаються атакувати на фронті.

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До цієї мети належить і терор щодо цивільного населення. Вони хочуть зробити українцям якнайгірші умови для життя.

Вони готові знищувати заради цієї мети. Там пробують тероризувати мирне населення та знищувати об'єкти критичної інфраструктури; об'єкти забезпечення, щоб посіяти паніку. Вони хочуть зробити максимально дискомфортні умови для проживання цивільного населення. І намагаються демонструвати, що готові знищувати заради своєї мети,

– сказав Тимочко.

Що робити з постійними атаками

Як підкреслив Тимочко, росіяни демонстративно б'ють по цивільному населенню, аби посіяти паніку і серед цивільних, і серед військових. Так вони хочуть, аби українці думали, що боротьба не має сенсу.

Максимальний задум для окупантів – робити суцільний вогневий вал уражень у містах. Їм не вдається це організувати через ефективну роботу української ППО.

Якщо союзники будуть допомагати, то навіть ту кількість ворожих уражень, які зараз є, вдасться звести до мінімального результату. Якщо такі удари стануть взагалі неефективними, то Росія може й відмовиться від одного з пунктів терору українського населення. Також чим більше та швидше війна перейде на територію Росії, то це теж може зменшити кількість ударів по нашому мирному населенню,

– зауважив Тимочко.

Атаки по Україні: коротко