Понад 120 атак поблизу ядерних об'єктів за останні 3 місяці: в Міненерго пояснили мету ворога

Маршрути ракет і дронів, випущених Росією, створюють реальну небезпеку ударів по ядерних об’єктах, Україна вже зафіксувала понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко під час робочого візиту до Відня, де він провів зустріч із єврокомісаром з питань енергетики та житлового господарства Деном Йоргенсеном, інформує 24 Канал.

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Регулярні атаки Росії на українські енергетичні об'єкти, за словами Галущенка, посилились останнім часом. Натомість Україна теж посилила заходи для захисту енергетики та підтримки стабільності системи.

За останні 3 місяці маршрути ракет і дронів наблизилися до ядерних станцій, створюючи реальну небезпеку ударів по ядерних об'єктах. Зафіксовано понад 120 випадків, коли ракети або дрони пролітали над чи поблизу ядерних станцій,

– повідомив Галущенко.

Росія використовує дорожчі ракети

При цому міністр зауважив, що раніше основну загрозу становили дрони, однак зараз країна-агресор використовує дорожчі ракети. Галущенко наголосив, що це свідчить про готовність ворога досягати мети за будь-яку ціну.

Міністр енергетики наголосив на важливості координації дій між МАГАТЕ та Європейським Союзом для забезпечення роботи моніторингових місій агентства на підстанціях.