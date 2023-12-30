Мавпа з гранатою: чому ворог поки відмовився від атак на енергетичну інфраструктуру

Нещодавно британська розвідка повідомляла про те, що окупанти цього року ефективніше та прискіпливіше ставитимуться до ударів по території України. У 2022-му році цілями ворога переважно були об'єкти енергоінфраструктури, а нині – житлові будинки, школи, дитсадочки та лікарні.

Однак варто розуміти, що сусід по мапі – це "мавпа з гранатою". Таку думку 24 Каналу висловив президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан, зауваживши, що окупанти не несуть відповідальності за те, як вони використовують зброю.

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"Наш сусід праворуч по мапі – це мавпа з гранатою. Вони десь там собі хотіли влучити в якусь ціль, але ракета, яка туди залетіла, влучила в житловий будинок тому, що ті нелюди, так звані фахівці не до кінця подивилися", – сказав Хазан.

Ворог не з'ясував те, що, можливо, на шляху зброї будуть цивільні об'єкти. Саме тому ракети й влучають у дитячі садочки, житлові будинки, пологові та вбивають цивільне населення України.

Українські військові, коли вражають повітряні цілі, знають, у якому місці та як це варто робити, аби уламки не впали на цивільні забудови чи скупчення людей.

Тим часом Посольство США в Україні попередило американців, які перебувають на території України, про можливі інтенсивні ракетні обстріли України під час свят. Зокрема, Нового року. Тому сигналом повітряної тривоги нехтувати не варто.

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