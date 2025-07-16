На Харківщині росіяни скинули дрон на машину "швидкої": постраждали медики

Зранку 16 липня російські окупанти випустили FPV-дрон по машині швидкої медичної допомоги у Куп'янську. На щастя, медики, які на момент удару перебували в авто, живі. Їх не довелося госпіталізовувати.

Це два чоловіки 53 та 59 років. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що обстріл стався неподалік однієї з переправ.

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"На Куп'янщині росіяни роблять переправи своєю мішенню для того, щоб максимально ускладнити життя у населених пунктах, мешканці яких ще лишаються поза Куп'янськом, де віддалені переправами. Навіть не просто ускладнити життя, а максимально відрізати від допомоги цих людей, які продовжують там жити", – розповіла вона.

Зверніть увагу! Росія нарощує інтенсивність атак по Харкову та області. Зокрема, увечері 15 липня у Харкові, починаючи з 23:10 впродовж 14 хвилин пролунало 16 вибухів через удари дронами. Ще кілька БпЛА українським силам вдалося збити.

Яка ситуація на Харківщині?

Анна Черненко зазначила, що це не поодинокий випадок. Росіяни б’ють по електриках, по медиках. 13 липня загарбники вдарили по правоохоронцях, по поліцейській машині, яка теж зараз евакуює людей, допомагає людям, гасить пожежі. Четверо правоохоронців потрапили під обстріл. Їх госпіталізували.

Авто відкинуло вибухом. Люди дивом вціліли. Цей випадок, обстріл, скид стався неподалік переправи. Правоохоронців посікло. Вони були госпіталізовані того дня після обстрілу. Це не поодинокі випадки,

– сказала вона.

У селі Слобожанське Липецької громади чоловік був поранений на власному городі. Він розповів, що він займався господарством. Окупанти зробили скид біля нього.

Головне, що коли людина викликала допомогу, бо поруч медиків немає, поліцейські прибули на місце. Вони (росіяни – 24 Канал) продовжили полювання за правоохоронцями. Чоловіку посікло ноги, спину. Перед тим, як евакуювати його, поліцейським довелося ховатися деякий час від скидів,

– додала кореспондентка.

За її словами, це "полювання" ворога за усіма, хто намагається налагодити життя у прифронтових населених пунктах, продовжується. Мовиться про правоохоронців, медиків і так далі.