Росія посилила удари по цивільних об’єктах, намагаючись психологічно виснажити українців та зламати їхню волю до спротиву. Це стало наслідком розчарування у Кремлі через провал військових планів.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер пояснив 24 Каналу, що Москва досі недооцінює прагнення українців до незалежності та власної держави. На його переконання, подібна тактика не зможе досягти поставленої мети.

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Чому Росія збільшила удари по цивільних об’єктах?

Стівен Пайфер наголосив, що після обмежених успіхів на полі бою Росія перенесла основний акцент на удари по цивільних об’єктах у Києві та інших містах. Така зміна підходу, на його думку, відображає глибоке розчарування у Кремлі тим, що війна розвивається не так, як він очікував.

Ми бачимо набагато більш масштабні удари. На мою думку, це відображає зростаюче невдоволення в Кремлі тим, що воєнна кампанія розвивається не так, як очікувалось,

– сказав він.

Дипломат додав, що за останні місяці зросла не лише кількість атак, а і їхня хаотичність, адже цілі обирають без чіткого військового сенсу. За його словами, значна частина війни нині фактично ведеться проти мирного населення.

Мета Кремля – зламати волю українців

Кремль і досі не розуміє, наскільки сильним є прагнення України до незалежності. Пайфер згадав, що ще у 2013 році Володимир Путін під час виступу в Києві заявив, нібито росіяни та українці – один народ. Дипломат вважає, що ця риторика була абсолютно недоречною, адже заперечувала окрему культуру, мову та історію України.

За останні три з половиною роки ми спостерігаємо постійне недооцінювання Росією прагнення українців мати власну державу і самостійно визначати своє майбутнє,

– підкреслив він.

Пайфер зазначив, що Москва неодноразово дивувалася рішучості українців і небажанню йти у фарватері російської політики. Колишній посол впевнений, що це нерозуміння стало однією з головних стратегічних помилок Кремля, яка й надалі підриватиме його шанси досягти цілей у війні.