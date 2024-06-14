"Шахеди" перегруповуються у повітрі, ракети розвертаються, – Євлаш про підступну тактику росіян

Росіяни регулярно змінюють тактику обстрілів України. У Повітряних силах розповіли, у чому полягає теперішній російський підхід до атак, зокрема, й під час останньої у ніч проти 14 червня.

Перш за все російська армія використовує тактику комбінованих ударів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Кожна російська атака унікальна

Євлаш розповів, що Росія останнім часом запускає з різних напрямків свої безпілотні літальні апарати у поєднанні із ракетами різних типів.

Вони можуть додавати різного типу бойову частину та збільшувати або зменшувати її залежно від поставленої задачі,

– каже речник Повітряних сил України.

Під час атаки вночі 14 червня у ПС помітили, як групи "Шахедів" об'єднувалися між собою.

"Ми бачили, як 3 групи "Шахедів" об'єднувалися у 2, потім припиняли своє існування, тобто це є перегрупування і зміна напрямку руху", – коментує Євлаш останній обстріл.

Також він розповів про останню атаку крилатими ракетами. Вони долетіли до Заходу України, зокрема, до Коломиї, а потім розвернулися та полетіли у напрямку Старокостянтинова. Так росіяни застосовують "прийоми зі зміною висот" і це відбувається часто.

Кожна атака по-своєму унікальна,

– підсумовує Євлаш.

Що відомо про останню атаку Росії по Україні