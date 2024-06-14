"Шахеди" перегруповуються у повітрі, ракети розвертаються, – Євлаш про підступну тактику росіян
Росіяни регулярно змінюють тактику обстрілів України. У Повітряних силах розповіли, у чому полягає теперішній російський підхід до атак, зокрема, й під час останньої у ніч проти 14 червня.
Перш за все російська армія використовує тактику комбінованих ударів. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил України Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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Кожна російська атака унікальна
Євлаш розповів, що Росія останнім часом запускає з різних напрямків свої безпілотні літальні апарати у поєднанні із ракетами різних типів.
Вони можуть додавати різного типу бойову частину та збільшувати або зменшувати її залежно від поставленої задачі,
– каже речник Повітряних сил України.
Під час атаки вночі 14 червня у ПС помітили, як групи "Шахедів" об'єднувалися між собою.
"Ми бачили, як 3 групи "Шахедів" об'єднувалися у 2, потім припиняли своє існування, тобто це є перегрупування і зміна напрямку руху", – коментує Євлаш останній обстріл.
Також він розповів про останню атаку крилатими ракетами. Вони долетіли до Заходу України, зокрема, до Коломиї, а потім розвернулися та полетіли у напрямку Старокостянтинова. Так росіяни застосовують "прийоми зі зміною висот" і це відбувається часто.
Кожна атака по-своєму унікальна,
– підсумовує Євлаш.
Що відомо про останню атаку Росії по Україні
- У ніч проти 14 червня росіяни спочатку запустили по Україні дрони-камікадзе. Зокрема, близько півночі вибухи лунали у Харкові та Запоріжжі. Згодом у повітря злетіли 5 російських бортів ТУ-95МС з Оленегорська та ще 4 борти ТУ-22М3 з Тамбова. Через це о 3 ночі було оголошено тривогу по всій Україні. Перші крилаті ракети увійшли у наш простір через Сумську область. Основною ціллю був Старокостянтинів.
- Друга хвиля атаки була здійснена близько 6 ранку. Росія запускала "Кинджали" з МіГ-31К. Цього разу вибухи лунали знову на Хмельниччині, а також на Київщині.
- Загалом російська армія уночі запустила 31 засіб повітряного нападу: 1 аеробалістичну ракету, 3 балістичні та 10 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА. Українській ППО вдалося збити 24 цілі, серед яких 7 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА. Зокрема, 5 "Шахедів" знищили у Кам'янському й по одному у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому районах Дніпропетровщини.
- Тим часом Польща та союзники підіймали у повітряний простір свої літаки під час атаки по Україні. Польські військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для їхньої системи ППО.