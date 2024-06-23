ППО у складній ситуації, – Тизенгаузен про атаки безпілотників по півдню Росії

Російські НПЗ продовжують атакувати дрони. Зокрема в Краснодарському краї Ільський НПЗ знову було уражено 21 червня. Внаслідок атаки розпочалася пожежа на площі 50 квадратних метрів.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що атаки по нафтопереробних заводах зокрема в Краснодарському краї свідчать про те, що є намір саме південь Росії залишити без нафтопродуктів. В цьому регіоні, зокрема, зосереджені експортні потужності Росії.

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Зручні для атаки БпЛА

Нафтобази, які атакуються, мають поставляти паливо в порти, зокрема Новоросійська. В районі Темрюка у Краснодарському крах сконцентровано паливо, яке спрямовується до Криму.

Окупований Крим і Краснодарський край Росії зручні для атаки безпілотників, тому що вони йдуть або над водою. Над водою складно встановити систему ППО – тоді б дрони збивали на підході, а так БпЛА з'являються неочікувано,

– пояснив політтехнолог.

Невідомо, за яким маршрутом летіли дрони цього разу, але коли рухались над сушею, вони все одно долітали до НПЗ.

Російська ППО у складній ситуації через лінійку українських безпілотників. Вони збивають їх зі стрілецької зброї, намагаються придушити РЕБ – в цьому сенсі в них краще виходить,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Однак, на його думку, випускати на тиждень кілька разів по 70 дронів – це зовсім інші категорії ведення війни безпілотниками, до того ж на таких великих відстанях.

Нагадаємо, що Ільський НПЗ, який розташований у Сіверському районі Краснодарського краю, вже було атаковано 27 квітня та 9 лютого 2024 року. Також під ударами дронів він опинявся у травні 2023 року. Ільський НПЗ щорічно переробляв до 6,5 мільйонів нафти.