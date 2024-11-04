Збивають справді не всі: які виклики мають українські сили у боротьбі з ворожими дронами

Росіяни почали активніше застосовувати "Шахеди" для атак по території Україні. Тільки у жовтні 2024 року вони запустили понад 2 тисячі безпілотників. На тлі цього поширюється думка, що нібито Повітряні сили України почали гірше збивати ворожі "Шахеди". Проте ситуація виглядає не так однобоко.

Українські сили збивають ворожі дрони одразу кількома способами, проте ворог вдається до технічних хитрощів, щоб його "Шахеди" досягали своїх цілей. Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, як саме відбувається процес відстеження та збиття безпілотників противника.

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Є додаткові виклики

Зазвичай після кожної ворожої атаки Повітряні сили публікують статистику, де вказується кількість збитих, зокрема, дронів, яка була запущена ворогом. Серед них позначається кількість збитих безпілотників та тих, що локаційно втрачені.

Частина дронів, якими атакує Росія першою хвилею, виготовлені з дуже легких матеріалів, ледве не з пінопласту. Часто вони не мають бойової частини.

Їхнє завдання – дезорієнтовувати українську ППО. Вони летять вздовж Дніпра і часто просто падають в полях чи лісах, не встановлюючи загрози,

– пояснив військовий експерт.

Також під час атак дронами-камікадзе працюють системи радіолокаційної боротьби, які українські сили постійно використовують.

У наступній хвилі атак, яка зазвичай відбувається під ранок, росіяни запускають ударні "Шахеди", і по них виконується основна бойова робота.

Більшість цих бойових дронів як зауважив він, збивається різним чином, починаючи від кулеметних розрахунків пересувних мобільних вогневих груп і закінчуючи відповідними ракетами. Це здійснюють Повітряні сили, підрозділи Сухопутних військ, які мають відповідні засоби, мобільні групи, які захищають міста. Результати їхньої роботи ми бачимо.

Дійсно, "Шахеди" дістаються до Києва і до інших міст України і можуть долетіти до своїх цілей.

Збивають справді не всі "Шахеди". Однак сьогодні створити таку ешелоновану систему, яка б виключала, щоб якийсь безпілотник міг долетіти до якогось міста України, дуже складно. Потрібно також враховувати технічні можливості, які є в України на сьогодні,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

До того ж "Шахеди" дуже часто змінюють траєкторію польоту, маршрути, експериментують з висотою. Це, за його словами, створює додаткові виклики, навантаження, і дрони залітають у міста. Вони збиваються там, падають уламки, створюючи небезпеку. Однак при цьому прямих влучань зазвичай не фіксується.

Проте в статистиці може бути зафіксовано, що декілька дронів не збито. Тоді вочевидь, вони або кудись влучили, або десь впали, наприклад, в полі,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Зазначимо, що питання про нібито зменшення кількості збитих дронів порушила нардепка Мар'яна Безугла. На її думку, це пов'язано з тим, що буцімто вузькоспрямованих спеціалістів ППО було переведено до піхоти.

Однак представник Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив Безуглій, наголосивши, що збиття "Шахедів" здійснюють не тільки Повітряні сили (хоча підтвердив переведення фахівців з частин Повітряних сил до піхоти), а всі Сили оборони – Повітряні Сили, Сухопутні війська, ВМС, ДШВ, прикордонники тощо.

Також Ігнат зауважив, що відсоток збиття "Шахедів" не зменшився, про що свідчать щоденні офіційні звіти. Однак росіяни вже два місяці як запускають "БпЛА невстановленого типу", що зроблені з "з г*вна і палок". Таких БпЛА, за його словами, приблизно половина.