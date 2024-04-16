США допомагають Ізраїлю збивати ракети, а Україна відбивається сама, – WSJ

Аналітики пишуть: в Україні існує невдоволення з огляду на той факт, що ефективний захист Ізраїлю від ракетних атак забезпечують США та союзники. А наша держава наразі сама відбиває російські обстріли.

Президент Зеленський висловлював розчарування через швидку реакцію США на захист Ізраїлю від іранської атаки, наголошуючи на обмеженості західної підтримки Києва. Експерти констатують: українські міста вже понад два роки зазнають обстрілів російськими ракетами та дронами, подібними до тих, що Іран використав проти Ізраїлю.

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Несправедливість, про яку не говорять

Глава нашої держави заявив, що дії союзників Ізраїлю показали світу, наскільки ефективною може бути єдність у захисті від терору. За його словами, терор повинен програти скрізь і повністю, а не "десь більше, а десь менше".

Тепер весь світ побачив, як діє єдність союзників Ізраїлю на небі та в сусідніх країнах, і як ефективно це може бути у захисті від терору,

– сказав Зеленський.

Українці вже місяцями просять про більший захист проти російських атак, які посилилися, тоді як важлива допомога від США застрягла в Конгресі. Західні та арабські партнери Вашингтона збили:

майже всі 170 дронів;

близько 120 балістичних ракет;

приблизно 30 крилатих ракет.

Ці цілі випустив Іран у ніч проти 14 квітня. І перш ніж вони досягли повітряного простору Ізраїлю, США та союзники їх успішно ліквідували.

США та союзники НАТО ще на початку вторгнення відкинули заклики України про створення безпольотної зони, з огляду на логістичні виклики та ризик прямого конфлікту з російським військом. Страх "ескалації" також стримував Захід від постачання Україні іншого озброєння, який Київ вважає необхідними для боротьби з більшим сусідом. Зокрема, йдеться про ракети дальньої дії.

За словами аналітиків The Wall Street Journal, затримки в допомозі від США надали Росії впевненості. Наразі окупанти відвойовують території у виснажених українських військ на Сході країни.

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Крім того, Вашингтон критикував Україну за використання дронів власного виробництва для ударів глибоко в російській території. І робив це замість того, щоб допомогти Україні створити таку мережу ППО, як в Ізраїлю.

Справедливості заради слід сказати, що Захід надав нашій державі різноманітне обладнання, яке протягом багатьох місяців стримувало російські атаки. Однак українська ППО виснажилася через інтенсивну кампанію російських ударів по електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі.

Мер другого за величиною міста України, Харкова, на який припав основний тягар останніх обстрілів, сказав, що він може лише бажати захисту, як в Ізраїлі,

– пишуть у WSJ.

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Уже після виходу статті The Wall Street Journal Зеленський в інтерв'ю для PBS заявив, що саме через брак ракет для українських систем ППО російським загарбникам 11 квітня вдалось знищити Триліську ТЕС. З-поміж іншого, він згадав, що Ізраїль, як і Україна, не є країною НАТО.