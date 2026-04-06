Російські війська постали перед складним вибором через контратаки України, – ISW
- Українські контратаки змусили російські війська перекидати сили на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки, послаблюючи свої позиції на Донеччині.
- Російське командування має вирішити, чи відбивати українські контратаки на Півдні, чи зберігати резерви для наступу на "пояс фортець" у Донецькій області.
Під час весняно-літньої кампанії Росія хотіла наступати на "пояс фортець" у Донецькій області. Втім українські контратаки на Півдні зіпсували плани ворога.
Активні дії Сил оборони на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках "зіпсували погоду" для росіян на Донеччині. Про це пише Інститут вивчення війни.
Як Сили оборони зірвали задум окупантів на фронті?
Українські контратаки змусили ворога перекинути із району Добропілля та Покровська на Олександрівський та Гуляйпільський напрямки значні сили:
- 120-ї дивізії морської піхоти;
- 40-ї бригади морської піхоти;
- 55-ї дивізії морської піхоти;
- підрозділи 68-го армійського корпусу.
За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, великі втрати російських військ під час боїв за Покровськ і в районі Добропілля змусили угруповання "Центр" знизити інтенсивність дій.
Тепер додаткове перекидання сил ще більше послаблює російські позиції на цьому напрямку.
Російське командування постало перед непростим вибором. Воно має вирішити, чи відбивати українські контратаки на південних напрямках чи перекидати резерви для наступу на "пояс фортець" на Донеччині.
Яка ситуація на фронті?
Сили оборони відвоювали значну частину територій у Дніпропетровській області, але села Маліївка і Запорізьке залишаються окупованими. Російські війська посилили тиск в районі сіл Олександроград та Іскра (Андріївка-Клевцове) на Донеччині, намагаючись просунутися до адміністративної межі з Дніпропетровщиною.
Ситуація на фронті для України зараз найкраща за останні 10 місяців. Про це заявив Володимир Зеленський, посилаючись на дані української та британської розвідок.
Вперше за 2,5 року Росія не мала територіальних здобутків за місяць. Йдеться про березень 2026 року. Сповільненню ворожого просування сприяли українські контрнаступальні дії та обмеження доступу окупантів до Starlink та Telegram.
Військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі Роман Світан розповів, що у квітні Росія може посилити наступи, щоб показати "результати" до 9 травня. За його словами, основний тиск очікується на Покровському напрямку, де ворог намагається просуватися в бік Покровська, Мирнограда і Добропілля. Також росіяни можуть активізуватися під Костянтинівкою та на Лиманському напрямку, намагаючись створити інформаційні "перемоги" для Кремля. Світан підсумував, що квітень буде важким місяцем через посилення російського тиску, після чого можлива оперативна пауза перед літньою кампанією.
Офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш розповів, що українські контратаки зірвали плани росіян у березні, але ворог готується до активніших штурмів із покращенням погоди. За його словами, росіяни продовжують атаки на Покровському, Мирноградському, Слов'янсько-Краматорському та Запорізькому напрямках, використовуючи малі штурмові групи, мотоцикли й дрони.