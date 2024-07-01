Вибило скло та вікна: під час ракетного удару по Київщині постраждала пожежна частина

Внаслідок атаки Росії на Київщину постраждала пожежна частина. Вибухова хвиля вибила скло, вікна та частково повалила стелю.

Здійснили ракетний обстріл окупанти ввечері 30 червня. Державна служба з надзвичайних ситуацій констатувала, що постраждалих чи загиблих серед людей немає.

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Удар по будівлі ДСНС під Києвом

У будівлі, яка зазнала пошкоджень, базувався пожежно-рятувальний підрозділ.

У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав,

– наголосили у ДСНС.

Також пресслужба ДСНС опублікувала кадри, на яких видно наслідки ворожого удару.

Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС

Глава Київської ОВА Руслан Кравченко додає, що загалом під час атаки по регіону 30 червня постраждали три людини, зокрема дитина.

Потерпілих доправили в одну з місцевих лікарень. Важливо, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

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Проте все ж пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення, низка адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів.