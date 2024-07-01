Вибило скло та вікна: під час ракетного удару по Київщині постраждала пожежна частина
Джерело:ДСНС
Внаслідок атаки Росії на Київщину постраждала пожежна частина. Вибухова хвиля вибила скло, вікна та частково повалила стелю.
Здійснили ракетний обстріл окупанти ввечері 30 червня. Державна служба з надзвичайних ситуацій констатувала, що постраждалих чи загиблих серед людей немає.
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Удар по будівлі ДСНС під Києвом
У будівлі, яка зазнала пошкоджень, базувався пожежно-рятувальний підрозділ.
У момент удару рятувальники перебували в укритті, ніхто не постраждав,
– наголосили у ДСНС.
Також пресслужба ДСНС опублікувала кадри, на яких видно наслідки ворожого удару.
Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС
Глава Київської ОВА Руслан Кравченко додає, що загалом під час атаки по регіону 30 червня постраждали три людини, зокрема дитина.Зверніть увагу! Потерпілих доправили в одну з місцевих лікарень. Важливо, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
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Проте все ж пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення, низка адміністративних будівель, а також 16 транспортних засобів.