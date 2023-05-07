Атаку на Кремль росіяни показуватимуть як "перемогу", – Буданов

Кирило Буданв сказав, що Росія вміє діяти в інформаційному просторі. Тому навіть уявну ракетну атаку на Кремль росіяни показуватимуть як "перемогу",

Очільник Кирило Буданов визнав, що росіяни справді добре працюють в інформаційному просторі. Зокрема, всередині країни-агресорки.

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Росіяни показуватимуть як перемогу навіть ракетну атаку

Журналісти провели інтерв'ю з Будановим впродовж доби після інциденту з безпілотниками в Кремлі. Тоді Буданов зауважив, що росіяни демонструватимуть навіть ракетну атаку по Кремлю як "перемогу."

На жаль, Росія вміє працювати з інформаційним простором. Тому будь-яка подія – уявіть собі ракету, яка впала на Кремль, – вони покажуть як перемогу Росії. Вони стверджуватимуть, що запобігли найбільшій катастрофі для людства,

– сказав Буданов.

Він зауважив, що це звучить як жарт, але росіяни миряться з такими дурницями. І йому прикро це визнавати, але окупанти чудово вміють перекручувати інформацію.

Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції

За словами Буданова, наразі Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для того, щоб піти у масштабний наступ будь-де в Україні. Водночас він наголосив, що країна-агресорка досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це насправді проблема. Наразі Росія намагається накопичити певний запас ракет, щоб зірвати український контрнаступ.

Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець,

– сказав очільник ГУР.

Зауважимо, що наразі росіян найбільше лякає майбутній контрнаступ ЗСУ. Напередодні Кирило Буданов пообіцяв, що невдовзі усі українці побачать очікувані результати.

Тим часом у російській столиці на вулицях з'являються фото керівника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка, які передають "привіт" окупантам. На одних листівках фото головного українського розвідника з підписом "Наш президент", а на іншому фото Буданова та Малюка з підписом "Як справи?".

Якраз напередодні Буданов заявив, що усі російські воєнні злочинці будуть покарані – їх знайдуть у будь-якій точці світу і знищать. Також він підтвердив це в останньому інтерв'ю. Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність ГУР до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:

Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України,

– наголосив він.