Атаку на Морозовськ провела СБУ і Сили оборони, щонайменше 6 літаків знищено, – джерела

У Росії вночі проти 5 квітня лунали вибухи у кількох регіонах. Зокрема, під ударом опинився і Морозовськ.

Джерела 24 Каналу підтвердили, що атаку на Морозовськ 5 квітня провела Служба безпеки України ат сили оборони. Росіяни зазнали втрат у авіації.

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Щонайменше 6 літаків знищено

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

У результаті операції знищено щонайменше 6 військових літаків Росії, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали "двохсотими" чи "трьохсотими".

Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів,

– зазначають джерела.

Російські аеродроми під ударом