Атакували ракетами різних типів і дронами: як ППО відбила нічний російський терор

Уночі 12 серпня російські війська запустили по Україні понад 140 повітряних цілей. Протиповітряна оборона знешкодила більшість ворожих безпілотників.

Про це проінформували Повітряні сили ЗСУ.

Як ППО відпрацювала по цілях?

Під час нічної атаки противник застосував по території України балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну ракету Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-35. Крім того, летіло 138 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Ворожі повітряні цілі летіли з кількох напрямків Росії, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Основний напрямок удару – Сумщина, Одещина,

– уточнили військові.

Попередньо, протиповітряна оборона знищила або подавила 112 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Однак не обійшлось без наслідків: цілі противника влучили на 16 локаціях. Ще на двох місцях впали уламки.

Які наслідки атаки?

У Запоріжжі під атакою була цивільна інфраструктура. Пошкоджено приватний будинок, а також горів "Епіцентр". Також близько 1200 споживачів залишились без електропостачання. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Вранці швидкісна ціль ворога атакувала Одесу. Внаслідок цього у місті було пошкоджено інфраструктуру.