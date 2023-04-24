Атакував безпілотник: в окупованих Ровеньках на Луганщині потужна "бавовна" на нафтобазі
У ніч проти 24 квітня невідомий безпілотник атакував нафтобазу в окупованих Ровеньках на Луганщині. Там сталась потужна "бавовна" та пожежа.
Про атаку БПЛА повідомило так зване МНС так званої "лнр". "Відомство" опублікувало й фото наслідків атаки.
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Зазначають, що удар здійснив нібито український БПЛА о 2.59.
"Дрон влучив у резервуар торгового дому "Ровеньківська нафтобаза"", – йдеться у повідомленні.
На окупованій Луганщині стався вибух на нафтобазі / Фото з телеграм-каналів
Водночас в Генштабі ЗСУ подію поки не коментували. Зазначимо, що відстань до лінії фронту складає понад 100 кілометрів.
Наслідків атаки невідомого безпілотника нафтобази у Ровеньках / Фото з телеграм-каналів
Унаслідок атаки безпілотного літального апарату відбулася розгерметизація з подальшим горінням резервуара на об'єкті ТОВ ТД "Ровеньківська нафтобаза",
– повідомили окупанти про атаку.
За їх даними, пожежу змогли ліквідувати до 5:40, окупанти переконують, що "жертв та постраждалих немає".
Кажуть, була загроза перекидання вогню на сусідні резервуари.
До слова, сьогодні також була неспокійна ніч у тимчасово окупованому Криму. Севастополь, нібито "атакували надводні безпілотні літальні апарати".