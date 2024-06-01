Окупанти готуються до чергових нічних нальотів по Криму: "Атеш" навів докази
Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення мобільних вогневих груп російських військових у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вони зафіксували таку групу у Сімферополі.
Про це партизанський рух "Атеш" повідомив зранку 1 червня у телеграм-каналі.
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Партизани відстежили переміщення вогневих мобільних груп Росії у Криму
Агенти "АТЕШ" щоденно відстежують переміщення мобільних вогневих груп Кримом. На цей раз ми зафіксували одну з таких груп у Сімферополі,
– йдеться в повідомленні.
За даними партизанів, основним їхнім завданням є збиття українських БпЛА.
"Атеш" фіксує пересування мобільних вогневих груп Росії в Криму: дивіться відео
"Рашисти ще не знають, але їх техніка вийде з ладу в найнесподіваніший момент. Тому радимо кожному окупанту почати думати про те, як швидше покинути територію України. Вижити не вдасться нікому, хто вчасно повернеться на рідні болота", – додали там.
Диверсія на важливій залізниці росіян в Ярославлі: коротко
У вівторок, 25 травня, партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на російській залізниці в місті Ярославль.
Там зазначали, що Ярославль – важливий логістичний вузол, що використовується росіянами у військових цілях.
Партизани розповіли, що агент їхнього руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило неполадки в роботі найближчої залізничної станції "Полянки".
За їхніми словами, підрив релейної шафи ускладнив транспортування продукції військового призначення для російських компаній:
- "Ярославський радіозавод",
- Рибинський завод "Сатурн",
- конструкторське бюро "Промінь" та інших.