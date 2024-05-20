"Атеш" виявив кілька російських РЛС в окупованому Джанкої: є їхні координати

Партизанський рух "Атеш" продовжує чинити спротив російським загарбникам у тимчасового окупованому Криму. Цього разу агенти виявили трійку РЛС окупантів на території анексованого півострова.

Відповідну знахідну вдалося виявити у Джанкої, яке останнім часом досить часто потерпає від українських ударів. Партизани також оприлюднили координати знайдених радіолокаційних станцій.

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Партизани виявили три РЛС ворога

Так, у ході розвідки агент "Атеш" виявив станції радіолокації, такі як: "Противник-ГЕ", "Небо-У" і "П-18", які знаходяться на сході від Джанкоя. Зазначається, що вони виявляють повітряні цілі та передають інформацію на системи протиповітряної оборони окупантів, які прикривають округ, а також аеродром.

Партизани віднайшли радіолокаційні станції ворога у Джанкої / Фото "Атеш"

Однак це ще не все. Партизани руху "Атеш" оприлюднили координати вищезгаданих радіолокаційних станцій та зауважили, що там також є місця дислокації безпосередньо російських військ.

Координати: 45.7074279, 34.4193037; 45.7096706, 34.4229931; 45.7090209, 34.4313941. Також біля РЛС ми можна побачити й вагони, які є місцем розташування особового складу, і швидше за все, невеликої ремонтної бази для перерахованих РЛС,

– йдеться у повідомленні.

В "Атеш" також зауважили, що дані радіолокаційних станцій постійно розміщені на цьому аеродромі. Попри постійну загрозу, російські загарбники змушені їх використовувати відкрито. Партизани також додали, що оприлюднення цієї інформації було погоджено із представниками Сил оборони України.

"Атеш" виявив трійку РЛС окупантів у Джанкої: дивіться відео

Напередодні агенти руху "Атеш" у Новоросійську зафіксували зусилля російської влади щодо зміцнення військово-морської бази Чорноморського флоту. Повідомляється, що окупанти встановлюють різні засоби проти морських дронів.

Спостерігається встановлення підводних мереж та плавучих бар'єрів, які, в теорії, повинні перешкодити атаці дронів. Крім того, нарощуються кошти протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій.

Росіяни почали виселяти особовий склад з Джанкоя і модернізувати аеродроми

За даними джерел 24 Каналу, противник активними темпами розпочав відновлення та, імовірно, модернізацію аеродромів в глибині півострова. Мовиться про летовища у Кіровському, або Іслям-Терек, що в районі окупованої Феодосії, та у Багеровому, що в районі Керчі.

Окрім того, джерела підкреслили, що російські загарбники від Тарханкуту до бухти Тернової набудували оглядових веж на відстані майже 500 метрів кожна.