Росіяни на "Азовсталі" розміщують свої бойові вертольоти: "Атеш" показав разючі кадри

Партизанський рух "Атеш" продовжує працювати на тимчасово окупованих територіях, протидіючи ворогу. Представники руху опору виявили нове місце дислокації російських бойових вертольотів у Маріуполі.

Зокрема, свої гелікоптери окупанти розміщують на руїнах заводу "Азовсталь". Звідти росіяни завдають удари по позиціях наших захисників і прифронтових регіонах нашої держави.

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"Атеш" показав, як росіяни розміщують вертольоти у Маріуполі

Агенти руху "Атеш" повідомили, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань.

Росіяни розміщують свої вертольоти на "Азовсталі" / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

Наші люди активно моніторять активність авіації супротивника, а також дислокацію його військ. Вже виявлено низку приватних домоволодінь, де розквартовані пілоти окупантів,

– зазначили партизани.

Окупанти обстрілюють прифронтові позиції з Маріуполя / Відео з телеграм-каналу "Атеш"

За словами представників руху опору, всю інформацію вже передали Силам оборони України. В "Атеші" підкреслили, що противника обов'язково буде вигнано з Маріуполя.

"Атеш" працює на окупованих територіях і в Росії

Агенти "Атеш" 28 лютого повідомили, що в Маріуполі зафіксували значну кількість осіб азійської зовнішності. Серед них помітили удмуртів і чувашів, яких завантажили у військову кабіну і вочевидь перемістили на територію міста.

Партизани 18 лютого також здійснили диверсію на важливому логістичному вузлі у Волгоградській області. Представники руху опору спалили релейну шафу, що тимчасово призупинить перекидання військової техніки. Це була, за словами "Атешу", помста окупантам за Авдіївку.

До цього "Атеш" показав російські судна у Новоросійську, які пускали ракети по Україні 7 лютого. У русі опору зазначили, що вже передали відповідні координати суден Силам оборони України.

Також "Атеш" фіксував прибуття оперативних груп ФСБ з Москви до Джанкоя. Одним з пріоритетів їхньої діяльності називають роботу в підпіллі через зникнення декількох російських військових у місті.

У телеграм-каналі "Атеш" закликали людей приєднатися до складу руху опору. Для цього потрібно написати координатору руху опору за ніком в телеграм @Materyk_coordinator.