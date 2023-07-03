Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію на Запоріжжі

Агенти "Атеш" працюють у російській окупаційній адміністрації. Так, один із них долучився до загарбників на Запоріжжі.

Таким чином, це дуже полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів. Нагадаємо, що раніше "Атеш" знайшов ешелон з сучасними російськими танками "Прорив".

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Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію

Як стало відомо, російські військові на тимчасово окупованій Запорізькій області приєднуються до руху "Атеш". Один із них залучається до несення чергової служби в окупаційній адміністрації Михайлівки, що у Василівському районі.

Це значно полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів,

– зазначили партизани.

Там наголосили, що точна, достовірна та оперативна інформація про пересування та місця розташування російських окупаційних військ стала подарунком для добрих людей.



Агент "Атеш" в окупаційній адміністрації на Запоріжжі / фото "Атеш"



Де розташована Михайлівка / Карта

Як в "Атеш" борються з російським ворогом