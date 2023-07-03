Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію на Запоріжжі
Джерело:"Атеш"
Агенти "Атеш" працюють у російській окупаційній адміністрації. Так, один із них долучився до загарбників на Запоріжжі.
Таким чином, це дуже полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів. Нагадаємо, що раніше "Атеш" знайшов ешелон з сучасними російськими танками "Прорив".
Зверніть увагу Агент "Атеш" знищив ворожий комплекс зв'язку: в цей час вороги пиячили
Агент "Атеш" проник в окупаційну адміністрацію
Як стало відомо, російські військові на тимчасово окупованій Запорізькій області приєднуються до руху "Атеш". Один із них залучається до несення чергової служби в окупаційній адміністрації Михайлівки, що у Василівському районі.
Це значно полегшує доступ до всієї оперативної інформації та відомості про колаборантів,
– зазначили партизани.
Там наголосили, що точна, достовірна та оперативна інформація про пересування та місця розташування російських окупаційних військ стала подарунком для добрих людей.
Агент "Атеш" в окупаційній адміністрації на Запоріжжі / фото "Атеш"
Де розташована Михайлівка / Карта
Як в "Атеш" борються з російським ворогом
- Нещодавно у Херсонській області агент партизанського військового руху українців і кримських татар "Атеш" знищив комплекс зв'язку окупантів. Це вдалося зробити завдяки вправним діям партизана.
- Також раніше в "Атеш" розповіли, що агенти руху розпочали активну фазу "підготовчих робіт". У її межах вони ріжуть колючі дроти на ворожих об'єктах, залишають "подарунки" окупантам у траншеях та передають у спеціальні органи інформацію про слабкі місця в обороні противника.
- Окрім цього, у тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" заявили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців. На той світ відправили окупантів, які перебували у шпиталях Сімферополя. Серед них багато зрадників України.