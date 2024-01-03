Готуємось до феєрверку: "Атеш" проник на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Українські партизани активно діють у ворожому тилу. Так, представники "Атеш" ведуть розвідку на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки.

У підпіллі зазначили, що руху вдалося залучити до співпраці працівника Мічурінського заводу в Тамбовській області. Цей завод є важливим військово-промисловим підприємством країни-агресорки.

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Операція "Атеш"

Мічурінський завод – це підприємство, яке випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

За даними агента "Атеш", нині на заводі почали виробляти електроприлади для бойових літаків Су, а також безпілотників. Партизани зазначили, що виготовлені компоненти направляються до Москви та Татарстану.

Згідно з нашим агентом, локалізувати низку компонентів для військових потреб підприємству вдалося після відвідування китайської делегації у травні цього року (2023 рік – 24 Канал),

– йдеться у повідомленні партизанського руху.

Дані щодо складів з готовим обладнанням підпільники розкрили українським захисникам.

Партизани "Атеш" отримали доступ до Мічурінського заводу ракетної та авіатехніки у Росії / Фото "Атеш"

"Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари територією Росії. Тому готуємось до феєрверку. Розрахунок буде", – заявили у "Атеш".

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