Ми є всюди: "Атеш" розкрив ім'я одного з лідерів і розповів, що рух давно вийшов за межі Криму
Джерело:"Атеш"
Рух опору "Атеш" був анонімним до 15 січня. Але увечері в офіційному телеграм-каналі назвали ім'я одного з лідерів.
Одним з лідерів "Атеш" є Ельдар. Він також створив телеграм-канал "Эльдар – лидер АТЕШ". Поки що там 47 підписників, та обіцяють публікувати офіційні звернення та коментарі.
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В "Атеш" стверджують, що є по всій Росії
Наші люди активно розвідують військові об'єкти та вистежують ключових рашистів, здійснюють диверсії та інфільтруються у військові частини. Все це робиться з великою метою — визволення України. Незважаючи на те, що наші зусилля націлені на Крим, ми давно вийшли за його межі та працюємо у всіх окупованих районах України та по всій Росії,
– написали партизани.
Вони зазначили, що вже півтора року старанно працюють над тим, щоб зруйнувати армію Росії ізсередини – просто з військових частин чи з окупації. Як успішний приклад навели знищення військової частини росіян у Євпаторії 4 січня.
Як долучитися до "Атеш"
Партизани закликають долучатися до їхніх лав.
"Ми маємо амбітні цілі, і для цього нам потрібно якнайбільше людей. Нам потрібен ти – сміливий, ідейний та незламний. Борись за визволення, де б ти не був. Приєднуйся до хоробрих агентів "Атеш"! Пиши нашим координаторам. Вони навчені професіонали, які допоможуть тобі дійти до мети", – ідеться в повідомленні.
У каналі зазначено три акаунти координаторів, куди можна написати. Очевидно, що мова про координацію партизанських дій на окупованих територіях материкової частини України, безпосередньо в Криму та на території Росії. Регіональні координаційні штаби створили у вересні 2023 року.
"Атеш" робить неймовірні речі
- У Феодосії члени руху за допомоги мобілізованих зафіксували на відео потрібні розвідувальні дані. В цей час росіяни буквально сиділи в телефонах.
- А ще вони проникли в центр попередження про ракетний напад у Московській області. Працівники такого центру попереджають про запуск українських ракет і відстежують запуски російських ракет.