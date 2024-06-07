Партизани зафіксували розвантаження крилатих ракет у порту Новоросійська
Джерело:АТЕШ
Агентам підпільного руху "Атеш", що діють у Новоросійську, вдалось зафіксувати момент розвантаження з кораблів крилатих ракет. Росія використовує ракети подібного класу для завдання ударів по Україні.
Завдяки розвиненій агентурній мережі українська розвідка отримала чергові цінні дані про агресивні дії окупантів на Чорному морі. Цього разу "очі" на території Росії зафіксували переміщення ракетної зброї.
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Партизани уважно слідкують за діями окупантів
Агентам підпільного руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження з пришвартованого корабля крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська.
Представники партизанів наразі працюють над ідентифікацією складів із ракетами, які бачили у Новоросійську.
Крім того, у партизанському русі повідомили, що вивчають графіки прибуття кораблів та передають цю інформацію "у потрібні руки". Підпільники наголошують, що агресивні плани росіян у Чорноморському регіоні будуть зірвані завдяки їхній роботі.
Хто такі партизани руху "Атеш"
З кримськотатарської "Атеш" перекладається, як "вогонь". Військовий партизанський рух був створений у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії. У створенні руху взяли участь українці та кримські татари.
Партизани займаються розвідкою дій ворога у глибокому тилу. Крім того, вони регулярно знищують особовий склад ворога, палять казарми, транспортні об'єкти ворога, займаються ліквідацією колаборантів та важливих представників окупаційної влади. Також підпільники здійснюють низку інших задач з підриву ворожого тилу.
Робота партизанів не припиняється
- 25 травня партизани руху "Атеш" влаштували диверсію на російській залізниці в місті Ярославль. Там проходить Північна залізниця, яка має важливе значення для війни, яку Росія веде проти України.
- Також партизани "Атеш" повідомляють, що окупанти будують загородження, щоб приховати своє ППО в Криму. Це пов'язане з тим, що Україна продовжує завдавати ударів по позиціях ППО ворога.
- Агенти партизанського руху, який діє на території тимчасово окупованого Кримського півострова повідомляють також, що російські загарбники готуються до потенційного удару. Останнім часом Росія посилила охорону Кримського мосту, нарощує авіацію, а також звозить туди системи ППО. Вочевидь окупанти побоюються втратити свій незаконно побудований об'єкт.
- Підпільники навіть зафіксували переміщення мобільних вогневих груп російських військових у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вони зафіксували таку групу у Сімферополі.