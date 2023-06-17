Зливають всю необхідну інформацію: колаборанти пішли на співпрацю з "Атеш"

Українські партизани з руху "Атеш" поділилися доволі цікавою інформацією стосовно колаборантів на тимчасово окупованих територіях. Так, деякі зрадники нашої держави вирішили все ж співпрацювати з українцями.

Це сталося після майже одразу звернення "Атешу" до колаборантів. Наразі ці люди надають інформацію щодо інших зрадників чи воєнних злочинців на окупованих територіях.

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Колаборанти співпрацюють з "Атеш"

В "Атеші" зазначили, що місцеві колаборанти почали ділитися списками військових, поліцейських-зрадників та службовими документами з партизанами. Одним із таких документів рух поділився у мережі.

Партизани наголошують, що на окупованій частині Херсонської області російські загарбники відбирають землі у місцевих жителів, які виїхали з регіону. Крім цього, окупанти забирають землі й в тих, хто відмовляється отримувати російський паспорт.

"Атеш" показали документ, який надали колаборанти / Фото "Атешу"

У партизанському русі зауважили, що ці землі передають у користування лояльним місцевим та російським юридичним особам. До того ж росіяни вигадали цілу схему, як саме надавати ці ділянки відповідним особам.

Представники "Атешу" наголосили, що за інформацію, що стане в пригоді українському руху опору, вони беруть на себе обов'язки у відбілюванні імені людей, що працювали на Росії, але схаменулися. Наостанок партизани закликали приєднуватися до руху, щоб зберегти життя.

"Атеш" активно працює на окупованих територіях