В Атлантиці сформувався тропічний шторм Віктор: рухається у сторону США

30 вересня 2021 , 11:30
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Джерело:

Національни центр спостереження за ураганами США

У східній частині Атлантичного океану сформувався тропічний шторм Віктор. Наразі стихія рухається у сторону Сполучених Штатів.

Згідно із черговістю появи в сезоні штормів 2021 року, цьому циклону присвоїли ім'я Віктор.

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В Атлантиці сформувався тропічний шторм

Стійка швидкість вітрів всередині циклону не перевищує 63 кілометрів за годину, що відповідає потужності шторму.

Наразі стихія рухається на північний захід – у сторону США, зі швидкістю до 21 кілометр на годину. Однак синоптики прогнозують, що шторм може збільшити свою потужність до урагану протягом 1 – 2 жовтня.

Нагадаємо, днями в Атлантичному океані сформувався тропічний циклон Сем. Поки що він зберігає потужність урагану четвертої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Стихія рухається вздовж східного узбережжя США.


В Атлантичному океані сформувався шторм Віктор / Карта Центр спостереження за ураганами

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Автор: Наталія Пристанська