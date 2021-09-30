В Атлантиці сформувався тропічний шторм Віктор: рухається у сторону США
У східній частині Атлантичного океану сформувався тропічний шторм Віктор. Наразі стихія рухається у сторону Сполучених Штатів.
Згідно із черговістю появи в сезоні штормів 2021 року, цьому циклону присвоїли ім'я Віктор.
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В Атлантиці сформувався тропічний шторм
Стійка швидкість вітрів всередині циклону не перевищує 63 кілометрів за годину, що відповідає потужності шторму.
Наразі стихія рухається на північний захід – у сторону США, зі швидкістю до 21 кілометр на годину. Однак синоптики прогнозують, що шторм може збільшити свою потужність до урагану протягом 1 – 2 жовтня.
Нагадаємо, днями в Атлантичному океані сформувався тропічний циклон Сем. Поки що він зберігає потужність урагану четвертої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона. Стихія рухається вздовж східного узбережжя США.
В Атлантичному океані сформувався шторм Віктор / Карта Центр спостереження за ураганами
Ураган Іда у США: що відомо
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