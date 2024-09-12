Під загрозою – АЕС і ядерна безпека загалом: у Bloomberg оцінили ризики від російських атак

Західні аналітики з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенко пишуть, що атаки Росії на енергомережу створюють ризики для 3 атомних станцій.

Загалом російські удари по українських підстанціях можуть спричинити аварію на АЕС. Цілісність десяти вузлів, що забезпечують роботу станцій, є критичною для ядерної безпеки.

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Ризики для ядерної безпеки

Міністр Галущенко наголосив, що російські удари наближають ядерні загрози до кордонів ЄС. Посадовець переконаний, у Кремлі добре знають, що роблять.

Не випадково вони атакують підстанції, критично важливі для ядерної безпеки,

– заявив Галущенко.

Міжнародне агентство з атомної енергії розширило свою місію в Україні, включивши до неї моніторинг підстанцій. Це незвичний крок, на думку аналітиків, оскільки зазвичай інспектори МАГАТЕ займаються лише контролем за ядерним матеріалом.

У Bloomberg акцентують, що уряд України висловлює занепокоєння через нестачу систем ППО. Нещодавні атаки спричинили масштабні відключення електроенергії та перебої в роботі атомних станцій.

Проблема в тому, скільки цілей вони запускають одночасно… Це виклик для оборони,

– наголосив голова Міненерго.

Україна не веде прямих переговорів з Росією, але звернулася до третіх країн з проханням посередництва щодо ядерної безпеки. Галущенко в цьому контексті згадав про візит прем'єр-міністра Індії до Києва.

Люди не усвідомлюють ризики, які ми бачимо тут. Наслідки можуть бути драматичними і жахливими, якщо вони атакуватимуть знову і знову. Ситуація вплине не тільки на кордони України чи Росії, а й створить ширші виклики для Європи.

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Раніше в Хмельницькій ОВА повідомляли, що під час нічної атаки 12 вересня російський дрон-камікадзе "Шахед" пролетів зовсім близько до Хмельницької АЕС. За словами української влади, на такий маршрут ворог пішов свідомо.