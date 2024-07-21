На атракціоні в Києві під час обриву троса був 20-річний хлопець: його ще шукають

У неділю 21 липня в Києві обірвався трос атракціону через Дніпро. Унаслідок інциденту в річку впав 20-річний хлопець.

Раніше зазначалося, що жертвою є дівчина, однак інформація виявилася хибною. Пошуки хлопця все ще продовжуються.

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Обрив троса атракціону в Києві

У поліції Києва розповіли, що на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець, а не 20-річна дівчина.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. Ідеться про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей; а також про службову недбалість, що спричинила загибель людини.

Більше про нещасний випадок

Зазначимо, що інформація про нещасний випадок на атракціоні надійшла до поліції близько 14:00. Під час спуску над Дніпром трос обірвався та людина упала в воду. Після цього для того, аби витягти трос з річки на місці події перекрили дорогу для автівок. Трос швидкісного спуску все ж витягли з води, але без хлопця.

Станом на 16:00 обстежено вже 2500 метрів квадратних дна річки. Пошуково-рятувальні роботи тривають – наразі достеменно невідомо, чи живий хлопець.

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Місто вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування ситуації та діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році.

Як виглядає атракціон, на якому стався нещасний випадок / Фото поліції

Відомо, що на місці події від ДСНС працюють 5 водолазів і 1 катер. Також роботу ведуть слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції в річковому порту Києва та патрульні поліцейські.

Окрім цього, після інциденту у поліції попереджали, що у зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе рух транспорту ускладнений. Поліцейські закликали водіїв зважати на цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.