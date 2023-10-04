Реалістичні мініатюри звільнених міст: студент із Харкова влаштував аукціон, аби допомогти ЗСУ

17-річний хлопчина із Харкова створює реалістичні мініатюри. Три свої робити він виставив на аукціон. Усе, щоби допомогти ЗСУ.

Реалістичні моделі створює студент Арсеній Парамонов, інформує 24 Канал. Першу свою роботу він створив ще у 13 років. Навчився такого мистецтва сам, коли переглядав уроки в ютубі. Серед мініатюр – звільнені Куп'янськ та Кам'янка.

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"Під час осіннього контрнаступу було дуже багато інформації щодо якихось визволень селищ, територій. Та деякі місця були не популяризовані, наприклад, як село Кам'янка. Але, на жаль, там було знищено майже всі будинки. Це 1200 домівок", – сказав мініатюрист.

Реалістичні мініатюри / 24 Канал

Кожна робота хлопця – міні світ. Вона має свій сюжет та кольори. Третій лот аукціону – замальовка Другої світової війни – мить до знищення.

Навідник чистить гармату, і в цей момент прилітає не бомба, снаряд артилерійський. І ця секунда триває вічність. І показує, наскільки життя важливе,

– розповів Арсеній Парамонов.

Позмагатися за мініатюри на аукціоні можна до 8 жовтня. Його хлопець влаштував на своїй сторінці у фейсбуці. Усі гроші за лоти Арсеній передасть 92-й бригаді. Одній із тих, яка звільняла Харківщину.

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