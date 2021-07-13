Аваков може залишитися у команді в іншому амплуа, – Арахамія

13 липня 2021 , 20:29
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Арсен Аваков після понад 7 років на посаді міністра внутрішніх справ йде у відставку. Давид Арахамія припустив, що він може залишитися у команді, однак в іншому амплуа.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів про відставку Арсена Авакова, припустив, чим міністр може займатися після цього.

Читайте також Аваков написав заяву про відставку сам, – Арахамія

Аваков може залишитися в команді

Арахамія зазначив, що у відставці Авакова немає нічого революційного.

Можливо, він буде ще в команді в іншому амплуа,
– заявив глава "слуг народу".

Водночас він додав, що на посаду прем'єр-міністра кандидатуру Авакова не розглядають.

Відставка Авакова: що передувало


Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська