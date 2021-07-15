Аваков не прийшов у Раду, коли розглядали його звільнення
15 липня 2021 , 11:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада 15 липня підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Сам чиновник вирішив на засідання парламенту не приходити.
За відставку Авакова проголосували 291 нардеп. Проти були лише 7 депутатів, а утрималися – 17.
Важливо Рада проголосувала за відставку Авакова
Під час виступів політиків деякі хвалили Авакова за роботу, інші – навпаки. Після голосування спікер Дмитро Разумков подякував вже колишньому міністру за роботу.
Зауважимо, Аваков був міністром 7 років. Він працював в уряді за каденції президентів Петра Порошенка та Володимира Зеленського.
Що треба знати про відставку Авакова
- Заяву про відставку за власним бажанням Аваков написав 13 липня. До речі, нардеп Данило Гетманцев розповів, що міністр вирішив це зробити після розмови із президентом Володимиром Зеленським.
- Зеленський же запропонував на посаду глави МВС Дениса Монастирського – очільника комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
- Кандидат погодився прийняти пропозицію Зеленського та зізнався, що це було найскладнішим рішенням у своєму житті.
- За призначення Монастирського 15 липня теж має голосувати Рада.