Аваков заявив, що Антоненко, Кузьменко й Дугарь могли співпрацювати з СБУ в справі Шеремета

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що фігуранти справи Павла Шеремета Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь могли співпрацювати з СБУ. Попри те ексміністр не заперечує того, що вони можуть бути не причетними до вбивства білоруського журналіста. Однак у цьому має розібратися суд.

За словами колишнього голови МВС, жодних додаткових фактів, які б змусили сумніватися його у невинуватості Кузьменко, Дугарь й Антоненка поки немає. Про це Арсен Аваков заявив в інтерв'ю.

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Зникли записи відеокамер

Арсен Аваков заявив, що записи з 3 відеокамер з місця вибухну автомобіля Шеремета, які вилучала СБУ, нібито зникли. Тодішній очільник МВС звернувся до голови СБУ Івана Баканова, який потім буцімто провів службову перевірку. Тоді керівник Служби безпеки заявив, що нічого не зникло, тому звинувачення Авакова, за його словами, безпідставні. Доказів співпраці СБУ з Дугарь, Антоненком та Кузьменко в ексміністра немає.

Справу про вбивство білоруського журналіста Павла Шеремета Арсен Аваков назвав політичним процесом, у якому кожна сторона відстоює свої інтереси.

Крім того, Арсен Аваков назвав присутність Яни Дугарь на нарадах з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та листування з Володимиром Зеленським нонсенсом.

Могли не знати, кого вітають

Ексголова МВС вважає, що суспільство звертає увагу не на ті події у справі Шеремета, а більше на те, що відбувається довкола розслідування.

Суспільство знає про це лише тоді, коли біля суду у справі Шеремета поліція побила якогось активіста, або активіст побив поліцію,

– заявив Аваков.

За словами Авакова, слідство перевіряє версію про білоруський слід у цій справі та навіть знайшло 2 свідків, які дають свої свідчення. Однак докази, які вказують на вину Дугарь, Антоненка та Кузьменко ексголова МВС вважає логічними, однак не прямими.

Щодо підозрюваних у вбивстві білоруського журналіста, Арсен Аваков припустив, що вони могли бути виконавцями замовлення і до кінця не знати, кого вони мають вбити. Однак цю версію, за словами ексміністра, має перевірити слідство і відкрити нове провадження проти замовників убивства. Однак поки суд не виніс вирок, Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко залишаються підозрюваними.

Справа Шеремета: головне

У липні 2016 року авто, за кермом якого білоруського журналіста Павла Шеремета, підірвали.

У грудні 2019 року підозри в убивстві журналіста оголосили медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Ніхто з обвинувачених своєї провини не визнає, водночас люди виходили на мітинги на захист підозрюваних.

Восени 2021 року фігурантам справи продовжили запобіжні заходи – особисте зобов'язання для Яни Дугарь та нічний домашній арешт для Юлії Кузьменко й Андрія Антоненка.