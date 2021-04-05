Ввечері 4 квітня на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту в Одесі зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.

Внаслідок аварії постраждали щонайменше троє людей. Згодом вони всі потрапили до лікарні. До теми Таксисти Uklon проклинають пасажирів та мстяться їм за негативні відгуки: злили переписку – фото Детальніше про подію Це трапилося на перехресті, яке є нерегульованим. Там зіткнулися автомобілі Audi, а також Chevrolet із брендовими написами служби таксі.

Автомобіль таксі після удару в стовп / Фото патрульної поліції Одещини Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп. Водій і пасажирка автомобіля потрапили до лікарні. 23-річного водія Audi також госпіталізували.

Перехрестя, де зіткнулися автомобілі / Карта Google Останні гучні ДТП на Одещині В Одесі 3 квітня сталося ДТП в районі Пересипу. Швидка, яка їхала в лікарню, протаранила припаркований на узбіччі легковик. Припускають, що водій швидкої заснув за кермом.

У Приморському районі Одеси 3 квітня водій легковика наїхав на 3 пішоходів. Після цього він втік із місця інциденту. Згодом правоохоронці змогли знайти винуватця ДТП.

У селищі Чорноморське на трасі Одеса – Южне 21 березня Citroen наїхав на 13-річну дівчину. Її госпіталізували, але за кілька годин неповнолітня померла.

Вдень 16 березня на автодорозі Одеса – Мелітополь трапилось зіткнення 2 легковиків та 1 автобуса. У результаті ДТП постраждали 3 людей.