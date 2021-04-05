Таксі Uklon після зіткнення відкинуло в стовп: аварія з постраждалими в Одесі – фото
Ввечері 4 квітня на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту в Одесі зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.
Джерело:Патрульна поліція Одещини
Внаслідок аварії постраждали щонайменше троє людей. Згодом вони всі потрапили до лікарні.
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Детальніше про подію
Це трапилося на перехресті, яке є нерегульованим. Там зіткнулися автомобілі Audi, а також Chevrolet із брендовими написами служби таксі.
Автомобіль таксі після удару в стовп / Фото патрульної поліції Одещини
Після удару Chevrolet винесло на тротуар, де він врізався об стовп. Водій і пасажирка автомобіля потрапили до лікарні. 23-річного водія Audi також госпіталізували.
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