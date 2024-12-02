Діти борються за життя: у якому стані постраждалі після ДТП біля зупинки в Дніпрі

Страшна аварія сталася у Дніпрі в неділю, 1 грудня. Там BMW на великій швидкості врізався у Ford, в якому перебували діти.

Внаслідок аварії на місці загинула 10-річна дівчинка, ще двоє дорослих і двоє неповнолітніх дівчат з Ford були госпіталізовані. Стало відомо, в якому стані перебувають постраждалі діти, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Обидві дівчинки борються за життя

Дівчинки 11 і 13 років отримали тяжкі травми. Обидві наразі перебувають у реанімації. Їм вже провели низку операцій.

За словами завідувача відділення інтенсивної терапії Сергія Єгорова, старша дитина – без свідомості й підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Вона у вкрай важкому стані, зберігається загроза життю. У неї – черепно-мозкова травма, переломи кісток черепа і ребер, тупа травма грудної клітки, забій обох легенів.

Молодша дівчинка має черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забої м’яких тканин і важкий перелом правого стегна. Вона у трохи кращому стані. Дівчинка у свідомості та може відповідати на запитання. Її чекає подальше лікування, операція і тривала реабілітація.

"Ці діти в нашій лікарні надовго", – підсумував лікар.

До слова, 1 грудня моторошна ДТП сталася й на Вінниччині. Там загинули троє людей, зокрема 22-річна водійка Mercedes Е-280, яка не впоралась із керуванням та допустила з'їзд у кювет.