Був обстріл із землі, – Алієв жорстко висловився про катастрофу з літаком у Казахстані

Президент Азербайджану прокоментував авіакатастрофу в Казахстані. Ільхам Алієв заявив, що літак зазнав ушкоджень унаслідок обстрілу з території Росії.

25 грудня поблизу Актау впав азербайджанський літак із пасажирами. Ті, кому вдалося вижити, розповідають, що по судну було завдано удари, коли воно перебувало в небі над Грозним, передає 24 Канал.

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Алієв звинуватив Москву в приховуванні правди про аварію Embraer

В інтерв'ю азербайджанському телебаченню Ільхам Алієв заявив, що остаточно стане відомо про те, що саме спричинило аварію, після відкриття чорних скриньок. Утім, за його словами, початкові версії досить обґрунтовані та ґрунтуються на фактах.

Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак зазнав пошкоджень іззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і фактично втратив керованість. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку,

– заявив президент Азербайджану.

Також політик звинуватив російську сторону у намаганні зам'яти справу, вказавши на те, що тамтешні силові структури висунули версію про вибух якогось "газового балону".

До речі, через три дні після трагедії Владімір Путін таки подзвонив Алієву і вибачився за те, що аварія сталася над територією Росії. Водночас диктатор не визнав, що літак збила саме російська ракета ППО.