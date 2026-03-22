22 березня, 20:48
У Катарі розбився гелікоптер з військовими на борту
Основні тези
- У Катарі розбився гелікоптер під час навчального польоту.
- Загинули всі семеро людей, які перебували на борту.
Вранці 22 березня у Катарі зазнав аварії гелікоптер, на борту якого перебували семеро людей. На жаль, вижити не вдалося нікому.
За даними Міністерства оборони Катару, катастрофа сталася під час навчального польоту через технічну несправність. Ознак ворожого втручання наразі немає. Про це пишуть CNN та Al Jazeera.
Що відомо про авіатрощу гелікоптера в Катарі?
Наразі пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Внаслідок аварії загинули семеро людей.
Серед них:
- четверо військовослужбовців Збройних сил Катару: пілот, капітан Мубарак Салем Давай аль-Маррі, сержант Фахад Хаді Ганем аль-Хаярін, капрал Мохаммед Махер Мохаммед і капітан Саїд Нассер Самех;
- майор Сінан Тастекін із спільних катарсько-турецьких сил;
- двоє громадян Туреччини – співробітники оборонної компанії Aselsan Сулейман Джемра Кахраман та Ісмаїл Анас Джан.
Турецька сторона підтвердила загибель свого військовослужбовця та двох технічних спеціалістів.
Останні новини про авіакатастрофи у світі
- У місті Зелена Гура в Польщі стався трагічний випадок. Там пасажирська повітряна куля вдарилася об будівлю та розбилася. Як наслідок – загинула 28-річна жінка.
- У Болівії розбився військово-транспортний літак Lockheed C-130 Hercules, що перевозив новонадруковані банкноти. Загинуло щонайменше 15 людей, а близько 30 отримали поранення. Після катастрофи розсипані банкноти спричинили хаос, що ускладнило роботу екстрених служб.
- У турецькому місті Баликесір зазнав аварії винищувач F-16. Він упав на жваве автомобільне шосе. Пілот, який керував літаком, загинув.
- У Росії розбився приватний гелікоптер Robinson з пілотом і двома співробітницями правоохоронних органів на борту. Основними причинами аварії вважають технічну несправність та порушення правил пілотування.