У Катарі розбився гелікоптер з військовими на борту

Вранці 22 березня у Катарі зазнав аварії гелікоптер, на борту якого перебували семеро людей. На жаль, вижити не вдалося нікому.

За даними Міністерства оборони Катару, катастрофа сталася під час навчального польоту через технічну несправність. Ознак ворожого втручання наразі немає. Про це пишуть CNN та Al Jazeera.

Що відомо про авіатрощу гелікоптера в Катарі?

Наразі пошуково-рятувальну операцію вже завершено. Внаслідок аварії загинули семеро людей.

Серед них:

четверо військовослужбовців Збройних сил Катару: пілот, капітан Мубарак Салем Давай аль-Маррі, сержант Фахад Хаді Ганем аль-Хаярін, капрал Мохаммед Махер Мохаммед і капітан Саїд Нассер Самех;

майор Сінан Тастекін із спільних катарсько-турецьких сил;

двоє громадян Туреччини – співробітники оборонної компанії Aselsan Сулейман Джемра Кахраман та Ісмаїл Анас Джан.

Турецька сторона підтвердила загибель свого військовослужбовця та двох технічних спеціалістів.

