На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус і вантажівка: 6 людей загинули
Джерело:ДСНС
У Харківські області трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Власне, зіштовхнулись відразу три транспортні засоби: легкове авто, мікроавтобус та ватажний засіб.
У четвер вранці, 7 грудня, про цю аварію повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, що сталася ДТП в районі села Новопавлівки Ізюмського району. На жаль, загинуло 6 людей.
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Зіткнення легковика, вантажівки й мікроавтобуса
Відомо, що рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх 5 травмованих госпіталізовано до лікарень.
Внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 були травмовані. Біля Новопавлівки Ізюмського району зіштовхнулись відразу 3 автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка,
– йдеться у джерелі.
У ДСНС наголошують: наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронні органи. Тому, вочевидь, не варто робити передчасних висновків щодо винуватця ДТП – невдовзі все стане відомо.
У Харківській області сталася смертельна аварія / Фото ДСНС
В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулася вантажівка, легковик і мікроавтобус / Фото ДСНС
Дорожньо-транспортні пригоди: нещодавнє
- У вівторок, 5 грудня, співробітник правоохоронних органів спровокував ДТП в Одеській області. ЗМІ припускають, що це поліцейський Роздільнянського райвідділу поліції. Водночас Держбюро розслідувань інформує, що винуватець мав ознаки сп'яніння, наразі триває досудове розслідування.
- Окрім того, нещодавно було повідомлено про підозру водію, який у нетверезому стані спричинив смертельну аварію на Печерську в столиці. Внаслідок неї загинуло двоє людей – чоловік та жінка. Додамо, що підозрюваний – іноземець, його затримали правоохоронці та розпочали досудове розслідування.
- Також цими днями на трасі між Києвом та Ковелем на Волині зіткнулися одночасно такі транспортні засоби: вантажівки, легковик та автобус. На щастя, загиблих немає, однак відомо про 4 постраждалих – трьох жінок було госпіталізовано. На місце події виїхали працівники правоохоронних органів.