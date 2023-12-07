На Харківщині зіткнулися легковик, мікроавтобус і вантажівка: 6 людей загинули

У Харківські області трапилася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Власне, зіштовхнулись відразу три транспортні засоби: легкове авто, мікроавтобус та ватажний засіб.

У четвер вранці, 7 грудня, про цю аварію повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Там уточнили, що сталася ДТП в районі села Новопавлівки Ізюмського району. На жаль, загинуло 6 людей.

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Зіткнення легковика, вантажівки й мікроавтобуса

Відомо, що рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих. Усіх 5 травмованих госпіталізовано до лікарень.

Внаслідок ДТП загинуло 6 людей, ще 5 були травмовані. Біля Новопавлівки Ізюмського району зіштовхнулись відразу 3 автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка,

– йдеться у джерелі.

У ДСНС наголошують: наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронні органи. Тому, вочевидь, не варто робити передчасних висновків щодо винуватця ДТП – невдовзі все стане відомо.



У Харківській області сталася смертельна аварія / Фото ДСНС



В Ізюмському районі на Харківщині зіткнулася вантажівка, легковик і мікроавтобус / Фото ДСНС

Дорожньо-транспортні пригоди: нещодавнє